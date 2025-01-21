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«МегаФон» впервые запустил 4G в корякском поселке Палана

Жители поселка Палана в Корякском округе теперь могут пользоваться цифровыми государственными услугами, обучаться в режиме онлайн и общаться по видеосвязи в сети «МегаФона». Специалисты оператора обеспечили полное покрытие населенного пункта связью четвертого поколения. Средняя скорость мобильного интернета достигает 40 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры оператора модернизировали существующую базовую станцию до стандарта LTE и подключили ее к волоконно-оптической линии связи. Переход от спутникового канала к ВОЛС позволил запустить дополнительный телеком-объект и увеличить зону уверенного 4G-покрытия. Базовые станции работают в нескольких диапазонах частот — это позволяет большему количеству абонентов одновременно выходить в Сеть, при этом сохраняются высокие интернет-скорости.

В поселке Палана проживает около 2,5 тыс. жителей, среди них много коренных народов — коряки, ительмены, эвенки. Палана и его окрестности притягивают любителей экстремального туризма. Полюбоваться Охотским морем, сопками и вулканами приезжают любители романтики со всей страны. Теперь абоненты «МегаФона», перед тем как отправиться в поход, могут загрузить на смартфоны цифровые карты местности, а по возвращению поделиться в социальных сетях яркими фото и видео.

«В Палане мы впервые запустили мобильную связь четвертого поколения, ранее здесь были доступны только голосовые звонки через спутниковые каналы. После обновления телеком-инфраструктуры абоненты могут пользоваться мобильным интернетом, им стали доступны те же цифровые сервисы, что и жителям больших городов. Качественная мобильная связь для удаленного поселения имеет важное значение, открывает для местных жителей широкие цифровые возможности», — сказала директор «МегаФона» в Камчатском крае Людмила Калашникова.

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