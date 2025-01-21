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МТС обеспечила скоростным мобильным интернетом 338 тыс. жителей новостроек Московского региона

ПАО «МТС» в 2024 г. расширила покрытие и пропускную способность сети мобильной связи в новостройках Московского региона - доступ к скоростному мобильному интернету и голосовой связи от МТС получили около 338 тыс. жителей новых многоквартирных домов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В 2024 г. МТС установила в новых жилых кварталах Москвы и Подмосковья, сданных до 2024 г., 126 базовых станций. Это позволило увеличить покрытие и емкость сети, улучшить качество мобильной связи для 338 тыс. жителей новостроек. Оборудование, установленное вблизи и на территориях жилых комплексов, обеспечивает комфортные скорости мобильного интернета, сравнимые со скоростью доступа в давно обжитых местах столичного региона, а также качественную голосовую связь, в том числе по технологии VoLTE.

Большая часть базовых станций – около 60% – установлена в Москве и Новой Москве в таких крупных жилых комплексах как «ЗИЛАРТ», «Новые Ватутинки», «Вишневый сад», «Первый Московский». Остальная часть оборудования запущена в жилых комплексах в городских округах Подмосковья: Королев, Видное, Одинцово, Красногорск, Балашиха, Люберцы, Дзержинский, Ногинск, Лобня. Самыми крупными новостройками в области, где улучшено покрытие мобильного интернета, стали «Лобня Сити», «Восточное Бутово», «Grand Hills» и другие.

«Абсолютно необходимым условием комфортного проживания сегодня является качественная мобильная связь, независимо от класса жилья и его локации. На протяжении многих лет мы тесно взаимодействуем с застройщиками Москвы и области, чтобы обеспечить новоселов от первого до последнего этажа мобильным интернетом и голосовыми услугами. Для этого мы устанавливаем в непосредственной близости или на прямо на территориях жилых комплексов базовые станции, подключенные к высокоскоростной оптоволоконной транспортной сети», — сказал директор по стратегии и развитию московского региона МТС Дмитрий Поляков.

Всего по итогам 2024 г. МТС ввела в эксплуатацию в столичном регионе на 15% больше базовых станций по сравнению с 2023 г. Около 15% нового оборудования установлено в новостройках в малых населенных пунктах Подмосковья, включая деревни, поселки и дачные товарищества в городских округах Видное, Люберцы, Домодедово, Красногорск, Одинцово, Клин, Раменское и Лосино-Петровский.

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