«Ростелеком» обновляет инфраструктуру: 500 новых опор в Пермском крае обеспечат стабильную связь

«Ростелеком» продолжает обновлять свою телекоммуникационную инфраструктуру в Пермском крае, завершив замену 500 ветхих опор для монтирования сетей связи. Эти работы, проведенные за счет собственных инвестиций.

Замена ветхих столбов на новые это ежегодная работа, которую проводит телеком-оператор в Прикамье. Старые опоры меняют на новые с железобетонным основанием. Это делает конструкцию более устойчивой и продлевает срок эксплуатации до 30 лет. В результате телеком-оборудование, располагающееся на столбах, позволит жителям Пермского края беспрерывно пользоваться качественным интернетом, стационарной связью и другими услугами компании.

Ильдар Фахрутдинов, директор Пермского филиала компании «Ростелеком», сказал: «Сотрудники “Ростелекома” внимательно следят за эксплуатацией собственной телеком-инфраструктуры. Уже второй год подряд мы меняем не только ветхие или поврежденные, во время сильных снегопадов или грозовых ливней опоры, но и те, у которых в скором времени заканчивается срок службы. Самое большое количество столбов в 2024 г. было заменено в Очерском городском округе. Там специалисты установили почти 150 новых опор для телеком-оборудования».

Работы по замене опор охватили и другие территории Пермского края, включая Горнозаводской, Еловский, Куединский, Кудымкарский, Кунгурский, Лысьвенский, Очерский, Суксунский, Частинский и Чусовской округа. Если жители заметят поврежденные опоры, они могут оперативно обратиться на горячую линию по телефону 8 800 1000 800 или написать на электронную почту perm-mail@ural.rt.ru. В сообщении нужно указать адрес опоры и приложить фото. Специалисты компании оперативно займутся заменой.