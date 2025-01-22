НИИР сменил название на «НИЦ Телеком»

21 января 2025 г. зарегистрирован устав Национального исследовательского центра телекоммуникаций («НИЦ Телеком»), в который реорганизовали Научно-исследовательский институт радио (НИИР). Приказ об этом в сентябре 2024 года подписал глава Минцифры Максут Шадаев. «НИЦ Телеком» под управлением Минцифры должен стать объединенным научным центром с компетенциями в сфере телекоммуникаций и смежных отраслях. В планах центра – охватить самые актуальные темы, от новых сетей связи (5G и 6G) до искусственного интеллекта и больших данных. В центре объединятся исследовательские, производственные и образовательные направления работы. Об этом CNews сообщили представители НИИР.

В ходе реорганизации институт сменил юридическую форму с ФГБУ на ФГАУ. Это позволит упростить ряд процедур по контрактации и финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

В 2024 г. НИИР отметил юбилей — 75 лет. Созданный в 1949 г., институт внес неоценимый вклад в развитие спутниковой связи, ТВ-вещания, развития цифрового телевидения и новых технологий связи.

Чтобы сохранить преемственность, обновленная организация сохранила в своем названии имя М.И. Кривошеева. Кроме того, в периметре «НИЦ Телеком» в виде отдельных функциональных блоков (дирекций) останутся НИИР и ЦНИИС.

Реорганизация НИИР началась еще в 2022 г. путем присоединения к институту Центрального научно-исследовательского института связи (ЦНИИС) и затем смены формы ФГУП на ФГБУ.