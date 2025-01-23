CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС усилила сеть LTE на ключевых участках автодороги «Северный широтный коридор»

МТС реализовала проект по модернизации сети LTE на автомобильной трассе «Северный широтный коридор» в Ханты-Мансийском автономном округе. В результате перераспределения радиочастот в пользу современного стандарта LTE, автомобилисты на ключевых участках дороги могут пользоваться улучшенной голосовой связью и мобильным интернетом. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новое телеком-оборудование установлено в районе городов Югорск и Советский вдоль автомобильной трассы, которая является одной самых из крупных в регионе. Также расширение сети проведено в районе поселков Сингапай, Каркатеево, деревни Ярки, через которые осуществляются пассажирские и грузовые перевозки. Качественный интернет позволит местным жителям с комфортом пользоваться банковскими приложениями, маркетплейсами, мессенджерами, а автолюбителям - искать в интернете информацию для поездки, например, магазины, кафе, заправочные станции на пути следования, узнавать о метеоусловиях во время поездки.

Помимо обновления сети на автодороге «Северный широтный коридор» качество связи улучшили еще на одной крупной трассе - Р-404, соединяющей Югру с Тюменской областью. Так, МТС провела расширение сети вблизи таких населенных пунктов как Пойковский, Куть-Ях, Салым, Сивыс-Ях в Ханты-Мансийском автономном округе.

«Развитие цифровой инфраструктуры на автомобильных дорогах Югры – одно из важных направлений нашей работы. Благодаря рефармингу сети, мы активно закрываем «белые пятна», чтобы повысить безопасность и комфорт водителей и пассажиров. Учитывая наш северный климат с низкими температурами, а также большие расстояния между городами, важно, чтобы у водителей и пассажиров на пути следования всегда была возможность связаться с родственниками, а случае необходимости или плохих погодных условий позвонить в экстренные службы», – сказал директор МТС в Ханты-Мансийском автономном округе Евгений Торгашин.

«Северный широтный коридор» – строящаяся автомагистраль на Урале и в Западной Сибири, проходящая через Пермь, города Свердловской области и Ханты-Мансийский автономный округ. Основные задачи магистрали – улучшение транспортного сообщения в центральной части Западной Сибири и разгрузка единственной автодороги между Тюменью и Омском (Р-402), соединяющей Урал и Сибирь.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как МТС сократила time-to-market сделок на 10% с помощью CRM на базе «Битрикс24»

В войска поставлены первые тысячи российских дронов-камикадзе с ИИ

Георгий Джабиев, T1 Облако: Надежность решений зависит не от технологий, а от подхода к организации ИТ-инфраструктуры

Власти: К 2026 году 50% комплектующих в базовых станциях должны быть российскими. Отрасль: это нереально и преждевременно

Оксана Мелехова, Минздрав Пермского края: Качественный перезапуск МИС поможет перейти на новый уровень цифровизации

Конференция CNews Business Process Management 2025 состоится 6 февраля

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще