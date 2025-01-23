В мультицентрах «Связь.On» начались продажи SIM-карт Т2

В мультицентрах «Связь.On» теперь доступны SIM-карты Т2, после покупки их можно активировать самостоятельно или в салонах связи оператора Т2. На сегодня 230 мультицентров «Связь.On» работают в 55 регионах.

«Мы строим розничную сеть нового формата. Наш фокус — предлагать клиентам индивидуальные под их персональные задачи. Не просто подобрать оптимальный по цене смартфон или иную технику. Но и помочь найти деньги, чтобы купить то, что хочется. В наших мультицентрах клиентам всегда готова помочь команда хорошо обученных консультантов. Они помогут во всем разобраться и соберут комплексное предложение, — сказала Дагмара Иванова, генеральный директор и один из учредителей «Связь.On». — Мы рады старту сотрудничества с Т2. Это партнер, с которым у нас много общего в подходах и в идеологии — наши компании предлагают индивидуализированные решения, чтобы клиент получал именно то, что ему нужно».

«Курс на развитие партнерств — один из ключевых в стратегии по увеличению продаж SIM-карт в регионах присутствия. Основной наш принцип — сделать связь доступной для как можно большего количества людей. Мы в Т2 активно работаем над расширением покрытия и улучшением качества связи, и наши новые клиенты могут быть уверены в том, что после приобретения SIM-карты они получат стабильное соединение, возможность подключать выгодные тарифные планы и пользоваться преимуществами оператора в рамках программы лояльности «Больше»», — сказал Антон Жуковский, директор по работе с федеральными каналами продаж Т2.

Для активации приобретенной в розничной точке SIM-карты клиенту Т2 нужно пройти регистрацию самостоятельно через систему «Госуслуги» или «Госключ», загрузить паспортные данные и дождаться проверки. Затем абонент может выбрать удобный тарифный план в приложении или на сайте оператора. Сумма, потраченная на покупку SIM, автоматически поступит на баланс пользователя.