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«МегаФон» расширил сеть LTE в малых населенных пунктах Мордовии

Свыше 2 тыс. жителей Мордовии впервые получили доступ к мобильной связи и интернету на максимальной скорости 40 Мбит/с. «МегаФон» построил телеком‑инфраструктуру в Ковылкинском районе региона. Теперь абоненты могут с комфортом пользоваться онлайн‑сервисами для работы, учебы и развлечений.

Связь 4G появилась в поселках Силикатном и Красной Пресне, а также в селе Клиновка. Раньше в населенных пунктах был доступен слабый мобильный сигнал, который «добивал» от соседних базовых станций.

Чтобы разгрузить цифровое оборудование и увеличить пропускную способность, инженеры запустили среднечастотные диапазоны сети четвертого поколения (4G/LTE), которые обеспечивают широкое покрытие и стабильную скорость передачи данных в жилых домах, административных зданиях и социальных учреждениях.

«Как показывает статистика на основе обезличенных данных, средний расход передачи данных у абонентов в малых населенных пунктах выше на 10%, чем у горожан. Понимая социальную значимость мобильного интернета, мы регулярно строим и модернизируем инфраструктуру. Так, в 2024 г. технические специалисты ввели в эксплуатацию новые объекты связи в селах и поселках, в которых живут от 180 до 600 человек. В числе районов, у жителей которых на экранах смартфонов впервые появился значок оператора — Атяшевский, Дубенский, Зубовополянский, Рузаевский и Теньгушевский», — сказал Валерий Борунов, директор «МегаФона» в Мордовии.

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