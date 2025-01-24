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МТС добавила скорости LTE в креативном кластере SVOBODA2

ПАО «МТС» сообщает о модернизации мобильной сети в Центральном районе Челябинска. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета LTE выросла более чем на 20% в Центре креативных индустрий SVOBODA2 и других популярных у южноуральцев местах. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Улучшения произошли во всех корпусах Центра креативных индустрий SVOBODA2, где представлены многочисленные фотостудии, шоу-румы, творческие мастерские, студии красоты, лектории и другие площадки. Резиденты креативного кластера Челябинска отметили рост скорости мобильного интернета LTE МТС, который помогает предпринимателям в организации рабочих процессов, а гостям творческих пространств – вести стримы мероприятий в социальных сетях в условиях высокой посещаемости событий.

Скорость мобильного интернета LTE также выросла в арт-сквере на набережной реки Миасс, популярную для прогулок у южноуральцев и у гостей региональной столицы. Также обновленная сеть 4G обеспечит скоростным интернетом жителей многоэтажек Центрального района и работников офисных центров на улицах Свободы, Российская, Труда и Братьев Кашириных, и позволит челябинцам с большим комфортом пользоваться сервисами цифровой экосистемы МТС

«Такие точки притяжения наших абонентов, как центр «Свобода-2» и новая набережная реки Миасс в Челябинске, остаются приоритетами в нашей программе развития сети. Там мы регулярно расширяем емкости сети, чтобы высокой скорости мобильного интернета было достаточно всем пользователям, в том числе в выходные дни и вечерние часы «пиковых» нагрузок. Например, к зимним каникулам мы увеличили скорость мобильного интернета на площади Революции, где начал работать ледовый городок, и добавили мощности сети на пешеходной Кировке», — отметил директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

В 2024 г. МТС модернизировала сеть и увеличила скорость LTE-интернета в крупных городах региона – Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Верхнеуральске и других населенных пунктах региона. Среди них более 50 тыс. жителей малых сел и деревень Челябинской области, в большинстве из которых проживает от 100 до 500 человек.

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