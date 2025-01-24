МТС защитит цифровой след абонентов с помощью приватной связи Membrana

ПАО «МТС» сообщает о запуске мобильного приложения, которое позволяет управлять фильтрацией интернет-трафика и входящими голосовыми вызовами, а также нового тарифа на связь. Тариф включает безлимитный доступ ко «ВКонтакте», Telegram и RuTube, 100 ГБ/месяц на все остальные сервисы и 2000 минут на звонки. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Membrana — продукт, разработанный центром инноваций МТС Future Crew. Приложение позволяет защищать цифровой след абонента за счет запатентованных инструментов блокировки рекламы, скриптов профилирования и трекинга поведения, защиты от спама, вирусов и несанкционированных вторжений в частную жизнь. Обеспечение приватности ведется одновременно в двух направлениях — защита клиентских данных и голосового трафика.

Приложение работает с помощью собственного алгоритма для определения подозрительных и зловредных сайтов. Блокировка рекламы осуществляется в любом виде — изображений, видео и текстов, благодаря чему пользователь может просматривать страницы сайтов и видеоконтент без всплывающей рекламы. В приложении Membrana можно в любой момент посмотреть статистику заблокированных угроз и сэкономленных благодаря этому гигабайтов интернет-трафика и времени. В отличие от других предложений на рынке, фильтрация контента в Membrana реализуется не на устройстве, а на сети оператора связи, за счет чего работает быстрее и не разряжает аккумулятор смартфона. Membrana фильтрует интернет-трафик согласно черным спискам веб-адресов. На данный момент в блэк-листе Membrana порядка 500 тыс. ресурсов, и их перечень постоянно расширяется.

Membrana обеспечивает защиту пользователей и во время голосовых коммуникаций: клиент может выбрать те контакты, с которыми хочет общаться лично, и определить политики для всех остальных. Входящие можно отправлять на ИИ-секретаря, способного поддерживать разговор и самостоятельно принимать решения. ИИ-секретарь умеет приоритизировать звонки — определяет звонящего, тематику звонка. Если звонок критичный, секретарь переведет его на клиента, согласно настройкам профиля и групп контактов.

Клиент может создавать группы контактов под разные задачи, к которым будут применяться разные политики поведения — семья, работа, друзья, курьеры служб доставки и так далее. Настройка групп контактов (управление трафиком входящих вызовов) – функция, не имеющая аналогов на рынке, отметили в МТС. Например, в рабочем режиме ИИ-секретарь будет принимать звонки только от коллег по работе и бизнес-партнеров – настройки предоставляют абоненту максимальную гибкость. Также ИИ-секретарь в Membrana умеет адаптироваться к ситуации и понимать контекст — например, если звонит курьер и вопрос срочный, звонок будет переведен на человека, несмотря на включенный режим «не беспокоить».

Membrana также позволяет скрыть основной номер телефона пользователя: продукт предоставит ряд дополнительных номеров, утечка которых ничем не грозит пользователю и ничего не даст злоумышленникам. Дополнительные номера можно использовать для создания никак не связанных друг с другом аккаунтов в онлайн-сервисах и снизить таким образом риск профилирования человека по единым контактным данным. Управлять подменными номерами можно непосредственно в приложении.

Чтобы защитить данные пользователей от утечек, Membrana осуществляет мониторинг внешних источников, содержащих различные утекшие базы клиентских данных. В случае выявления в этих базах номеров телефонов и e-mail адресов пользователя Membrana, приложение информирует о том, что учетная запись в конкретном интернет-сервисе может быть скомпрометирована, и выдает конкретные рекомендации по устранению нарушений приватности, такие как необходимость смены электронного адреса, пароля и т.п.

Разработчики Membrana позаботились и о повышенной защищенности самого приложения: до старта бета-тестирования оно было проверено белыми хакерами на устойчивость к взлому. Белые хакеры будут работать с Membrana в режиме 24/7, чтобы данные пользователей были максимально защищены.

Стоимость пользования Membrana составляет 1900 руб. в месяц. Пока продукт доступен для подключения в Москве и в Московской области, позже планируется расширить географию пользователей.

Разработчики наращивают возможности Membrana: планируется до конца 2025 г. расширить набор опций, касающихся управления приватностью и окружением. В списке ближайших обновлений есть временная почта, SMS-фильтр, аватар клонированного голоса абонента, маскировка голоса, защита от дипфейков и другие функции.

«Сегодня потребность пользователей в приватности и ее защите велики, как никогда. Наше решение — это уникальная возможность для клиентов полностью контролировать свои данные, управляя приватностью в сети по своему усмотрению. У Membrana нет аналогов, потому что она фильтрует весь трафик, который поступает на смартфон или планшет, будь то входящие вызовы или гигабайты данных в интернете. И Membrana делает это не на устройстве, а на сети, что обеспечивает защиту от угроз и веб-трекинга, одновременно ускоряя веб-серфинг для пользователя, а также замедляет расход энергии на батарее устройства», — сказал CEO центра инноваций МТС Future Crew Евгений Черешнев.