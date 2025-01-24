CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Мобильная связь
|

«Столото»: выигрыши в лотереях теперь сразу можно зачислить на баланс мобильного телефона

Участники лотерей, распространяемых под брендом «Столото», которые являются клиентами операторов сотовой связи «Билайн» и МТС, теперь могут зачислять выигрыши по электронным лотерейным билетам напрямую на баланс мобильного телефона. Раньше для этого нужно было сначала вывести выигрышные средства на банковскую карту через кошелек в личном кабинете «Столото». Об этом CNews сообщили представители «Столото».

«Тренд на цифровизацию охватывает практически все сферы нашей жизни, и сегодня более 70% электронных лотерейных билетов от «Столото» распространяются онлайн. Развитие цифровизации требует постоянного усовершенствования услуг, направленных на повышение комфорта пользователей. Возможность вывести выигранные средства сразу на баланс мобильного телефона позволяет участникам лотерей от «Столото» сократить количество транзакций, упростив процесс получения выигрыша для этой цели», — сказала операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович.

Чтобы получить выигрыш на баланс мобильного телефона, клиентам операторов сотовой связи «Билайн» и МТС необходимо перейти на специальные лендинги — vyplatabeeline.stoloto.ru для «Билайна» и mts.stoloto.ru для МТС.

Переводы облагаются комиссией со стороны платежного сервиса. Минимальная сумма для перевода составляет 100 руб. Максимальная сумма для зачисления на баланс мобильного телефона составляет 15 тыс. руб. в соответствии с Федеральным законом115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» для неидентифицированных электронных кошельков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Кыркунов, C3 Solutions: Высоконагруженные ЦОДы становятся трендом сегодняшнего дня

МТС начал продавать мобильный тариф с безлимитным доступом к YouTube и «легальным VPN»

Как избежать оборотных штрафов из-за утечки данных?

Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2025» состоится 25 февраля

Как «умный» корпоративный портал повышает эффективность бизнеса

Mastercard 5 лет не видела ошибку у себя в DNS. Хакеры могли перехватывать платежные данные

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще