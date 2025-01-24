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Жители сахалинских сел наращивают мобильный трафик в сети «МегаФона»

В сахалинских селах Сокол, Петропавловское и Дачное в январе 2025 г. объем передачи данных на одного абонента увеличился на 11% относительно начала 2024 г. Активнее пользоваться соцсетями, онлайн-кинотеатрами и другими цифровыми сервисами жители стали после рефарминга телеком-сети. Инженеры «МегаФона» перевели частоты, задействованные в сетях 3G, в современный стандарт LTE. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Сейчас в Соколе, Петропавловском и Дачном в зону покрытия 4G попадает вся территория поселений. Высокочастотный диапазон, задействованный в рефарминге, обеспечил для пользователей возможность подключения на более высоких скоростях.

Вместе с тем, чтобы удовлетворить растущие цифровые потребности жителей специалисты увеличили емкость сети. Теперь одновременно выходить в интернет с мобильных устройств может больше абонентов оператора. Модернизация также позволила нарастить средние скорости передачи данных: скачиваться и загружаться информация стала на 10% быстрее.

«В январе текущего года наши абоненты в трех селах, где была выполнена модернизация сети, скачали почти 75 ТБ данных, и этот объем будет увеличиваться. Мы стремимся предоставить современные цифровые возможности жителям сельской местности, чтобы они могли положительно изменять свою повседневную жизнь с помощью мобильного интернета», — сказала директор «МегаФона» в Сахалинской области Юлия Иваницкая.

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