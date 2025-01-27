МТС разработала единое мобильное приложение для работы монтажников и полевых инженеров

МТС разработала и запустила единое многофункциональное мобильное приложение для монтажников и полевых инженеров Field Service Management (FSM), которое, по оценке компании, повысит эффективность работы технического персонала. Решение позволит экономить до 15% времени, требующееся на оформление нарядов и документов.

Приложение FSM для смартфонов на ОС Android и iOS, созданное в кроссплатформенном фреймворке Flutter, доступно для монтажников домашнего интернета и объединяет в себе пять ранее разрозненных корпоративных систем и функций:

Планировщик задач и автоматизированное управление нарядами. Монтажник видит свой план подключений на день, адреса клиентов, маршрут проезда к ним на карте с возможностью связи с ними напрямую.

Управление выдачей и списанием инвентаря и клиентского оборудования. В среде электронного документооборота монтажник в начале рабочей смены получает на складе заранее приготовленные комплектующие и клиентское оборудование для установки (кабели, розетки, роутеры, ТВ-приставки, видеокамеры, SIM-карты).

Подключение оборудования, его диагностика и обслуживание. Монтажник видит в приложении порты для подключения клиентского оборудования, может проверить его работоспособность в сети.

Система взаимодействия с клиентами (CRM). Монтажник открывает в системе заявку клиента на подключение, выбранный тариф и подписывает с ним в безбумажном виде на экране смартфона договор на оказание услуг.

Биржа нарядов. Если у монтажника нет на сегодня назначенных заказов, он может выбрать клиентов, находящихся в очереди на подключение.

В настоящее время функционал FSM доступен для монтажников на сети фиксированного В2С интернета по всей России, кроме Москвы и области. В 2025 г. возможности приложения будут расширены – им смогут пользоваться монтажники Московского региона, а также полевые инженеры и бригадиры, монтирующие и обслуживающие базовые станции, оборудование транспортной сети и другие объекты телекоммуникационной инфраструктуры.

«Специалисты технического блока и ИТ-подразделения МТС совместно разработали и успешно запустили единое многофункциональное мобильное приложение для наших монтажников и инженеров, работающих у клиентов и «в полях». Это решение заметно облегчит и повысит эффективность работы нашего персонала. Если раньше специалисту при выполнении задач на выезде приходилось пользоваться пятью различными корпоративными системами и средами – приложениями, веб-страницами, совершать звонки и пользоваться сторонними мессенджерами – то теперь он может всё это делать, пользуясь виджетами в одном приложении на своем смартфоне. Использование FSM позволит в среднем экономить до 15% времени, которое затрачивается на оформление нарядов и документов, а также повысит удовлетворенность наших сотрудников, сделает их работу комфортнее», – отметила директор департамента эксплуатации конвергентных сетей и сервисов МТС Елена Якупова.