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«Ростелеком» построил базовую станцию в отдаленной деревне Хакасии

По федеральному проекту устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0) «Ростелеком» построил и ввел в эксплуатацию базовую станцию в деревне Летник Республики Хакасия. Местным жителям впервые стали доступны устойчивая мобильная связь и высокоскоростной интернет. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Денис Зиновьев, заместитель директора Красноярского филиала «Ростелекома»: «Антенно-мачтовое сооружение появилось в деревне в конце 2024 г. На очереди — Верхняя Сея, Богословка, Толчея, Илиморов и Орджоникидзевское. Совместно с региональными властями рассматриваем возможность цифровизации и других населенных пунктов».

УЦН 2.0 реализуется в соответствии с соглашением, которое в 2021 г. подписали Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и компания «Ростелеком». Второй этап федеральной программы предусматривает организацию сетей мобильной связи в поселениях, где проживают от 100 до 500 человек.

Всего в рамках этого проекта провайдер построил в Хакасии 14 базовых станций.

Екатерина Кузьмина, председатель Госкомитета цифрового развития и связи Республики Хакасия: «Все больше жителей Хакасии предпочитают получать услуги в электронной форме через региональные порталы и сайт «Госуслуг». Мы отмечаем, что за прошлый год число онлайн-запросов увеличилось на 1,1 млн. Наиболее популярны — электронная запись к врачу и в детский сад. Строительство базовых станций в отдаленных селах даст людям возможность легко пользоваться современными цифровыми сервисами».

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