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«МегаФон» и «Мария Мама» обучили родителей основам первой помощи детям

«МегаФон» помог благотворительной организации «Мария мама» привлечь дополнительных слушателей на курсы по обучению первой помощи детям. Благодаря технологиям оператора более 1000 россиян из 11 регионов посетили однодневные школы и на практике отработали навыки спасения детей. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Совместная акция оператора и АНО «Школа первой помощи детям «Мария мама» стартовала в октябре. При помощи платформы «МегаФон Таргет» организаторы отправляли SMS-приглашения на бесплатные занятия школы первой помощи детям «Мария мама». После старта рассылок скорость бронирования мест на занятиях увеличилась примерно в два раза: в течение одного-двух дней группы были полностью укомплектованы.

Ежемесячно бесплатную программу «Школа первой помощи детям» посещают от 700 до 900 человек, а благодаря SMS-рассылке эта цифра увеличилась до 1400 человек. Чтобы пройти обучение смогли все желающие, специалистам благотворительной организации даже пришлось увеличивать частоту занятий. Если ранее в среднем в месяц проводилось 23 занятия школ первой помощи, то после совместной работы с «МегаФоном» по привлечению участников курсов их число выросло до 38.

«Мы предположили, что экспертиза «МегаФона» и возможности big data могут эффективно применяться в благотворительности. Результат рассылок даже превзошел наши ожидания. Конверсия в регистрацию на занятие из тех абонентов, которые перешли на сайт, составила рекордные 30%. Мы рады, что смогли поддержать такой важный проект и внесли свой вклад в обучение первой помощи детям», – сказала директор департамента по цифровому маркетингу Екатерина Гаммель.

«Благодаря поддержке «МегаФона» мы смогли дополнительно обучить первой помощи почти 700 родителей. Они прошли практические занятия и получили необходимые навыки помощи, научились в критический момент действовать быстро и правильно, не терять бесценные минуты. Кроме того, рассылки помогли нам рассказать о проекте тем, кто еще не знал, привлечь внимание, к примеру, посещаемость нашего сайта возросла более, чем в три раза», – сказала руководитель проекта «Школа первой помощи детям АНО «Мария мама» Екатерина Протопопова.

Платформа «МегаФон Таргет» работает на базе big data МегаФона и позволяет бизнесу любой величины найти свою целевую аудиторию, сделать коммуникацию точной и своевременной. Специалисты оператора применили возможности больших данных в рекламе благотворительности: сформировали список получателей по социально-демографическим показателям, интернет-предпочтениям, сетевой активности и другим параметрам. Таким образом, SMS с приглашением получили мамы в возрасте от 26 до 40 лет, воспитывающие одного-двух детей, проживающие во всех 11 регионах проведения школ «Мария мама».

Все подготовительные работы и сами рассылки осуществлялись оператором на бесплатной основе.

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