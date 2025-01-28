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Сеть LTE от МТС расширили в рабочем поселке Вычегодский Архангельской области

МТС сообщает о расширении сети LTE в поселке Вычегодский. Новое покрытие 4G появилось в микрорайоне Пырский, а также в СНТ Железнодорожник. После комплекса технических работ местные жители могут пользоваться улучшенной голосовой связью и ускоренным мобильным интернетом с возможностью звонить через сеть LTE. Об этом CNews сообщили представители МТС.

После установки дополнительного телеком-оборудования быстрый 4G-интернет от МТС появился у жителей микрорайона Пырский в рабочем поселке Вычегодский в Котласе. Также доступ к цифровым сервисам на высоких скоростях стал доступен абонентам на территории расположенного неподалеку СНТ «Железнодорожник-1».

В зону нового покрытия входит участок трассы А-123, которая, проходя по Архангельской области, соединяет Вологодскую область и Республику Коми.

«Мы активно развиваем экосистему МТС, уже сейчас она включает в себя многочисленные сервисы, востребованные в повседневной жизни пользователей. Также мы ведем постоянную работу по расширению территории покрытия и улучшению качества связи в Архангельской области. Шаг за шагом, мы закрываем «белые пятна», чтобы у жителей региона был постоянный доступ не только к голосовой связи, но и к различным цифровым сервисам, в том числе банковским, образовательным и социальным», - сказал директор МТС в Архангельской области Григорий Бедрин.

Ранее МТС обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом семь малых населенных пунктов в различных районах Архангельской области. Более 2,5 тыс. местных жителей получили доступ к высокоскоростному мобильному интернету, а также путешественники на участке трассы М8 в Шенкурском районе между деревнями Констаниновской и Новиновской.

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