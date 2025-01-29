12 миллионов автомобилей подключены к «ЭРА-ГЛОНАСС»

Сегодня под защитой «ЭРА-ГЛОНАСС» водители и пассажиры уже 12 млн автомобилей в России. Юбилейная машина сошла с конвейера «Автоваза». Автопарк подключенных к госинформсистеме машин за минувший 2024 г. вырос на 1,5 млн транспортных средств, прирост в более миллиона автомобилей ожидается и в этом году. Сегодня каждое пятое транспортное средство в России подключено к «ЭРА-ГЛОНАСС», что повышает безопасность миллионов водителей и пассажиров по всей стране. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

Благодаря интеграции со всеми действующими региональными «Системами 112» «ЭРА-ГЛОНАСС» в среднем всего за 19 сек направляет спасателям координаты и общие характеристики автомобилей — автоматически при тяжелых авариях, на которые приходятся 80% всех аварийных вызовов, или при активации кнопки SOS в ручном режиме. За все время работы система передала в экстренные службы более 440 тыс. вызовов при ДТП. За 2024 г. показатель достиг 93 тыс. сообщений, из которых почти 10% пришлось на столицу.

«За 2024 г. «Системой 112» Москвы от «ЭРА-ГЛОНАСС» принято более восьми тыс. сообщений – как автоматических сигналов, так и голосовых вызовов. При поступлении информации из «ЭРА-ГЛОНАСС» «Система 112» города Москвы обеспечивает одновременное оповещение таких экстренных оперативных служб, как службы 101, 102 и 103. Незамедлительность оповещения указанных служб обеспечивается получением из «ЭРА-ГЛОНАСС» в автоматическом режиме координат места нахождения транспортного средства, по которым автоматически определяется адрес. Таким образом сокращается время обработки информации оператором «Системы 112» и, следовательно, сокращается время реагирования служб на происшествие», – сказала первый заместитель директора «Системы 112» Москвы, начальник «Службы 112» Елена Каминская.

По словам генерального директора АО «ГЛОНАСС» Алексея Райкевича, «ЭРА-ГЛОНАСС» — инструмент для реализации национальных целей развития в части снижения смертности в ДТП, утвержденных Президентом России Владимиром Путиным до 2030 г. и на перспективу до 2036 г.

«Статистика «ЭРА-ГЛОНАСС» и многочисленные истории спасения демонстрируют, что госинформсистема повышает безопасность миллионов автомобилистов. Она обеспечивает соблюдение правила «золотого часа» в медицине катастроф: каждая секунда в первые 60 мин после аварии критична для спасения жизней водителей и пассажиров, помощь, оказанная в течение первого часа, в пять раз повышает шансы сохранения здоровья. Сегодня АО «ГЛОНАСС» фокусируется на расширении полезного функционала «ЭРА-ГЛОНАСС». В прошлом году мы представили новое поколение кнопок SOS - устройств вызова экстренных оперативных служб УВЭОС 2.0. Они позволяют создать платформу сервисов для водителей. Уже сейчас такое устройство без необходимости установки отдельного оборудования и дополнительного канала связи позволяет с согласия владельца подключить онлайн-мониторинг местоположения и состояния агрегатов автомобиля. Линейка сервисов будет расширяться, повышая безопасность и комфорт пользователей», — сказал Алексей Райкевич.

Эффективность «ЭРА-ГЛОНАСС» подтверждают истории спасения, рассказанные самими автомобилистами. Например, во время путешествия с детьми к селу Териберка автомобиль Натальи Герасимовой оказался заблокирован в снегу. При этом смартфон не позволял вызвать помощь, сеть была недоступна.

«Нажав кнопку SOS, с нами за считанные секунды связался оператор, мы описали подробности нашей ситуации. В течение получаса на помощь пришел грейдер, пробил дорогу и освободил нас из снежного плена. Благодаря «ЭРА-ГЛОНАСС» сбылась моя мечта — в свой день рождения я с детьми увидела китов, стоя на борту корабля, идущего по водам Северного Ледовитого океана», — сказала Наталья Герасимова.

Технология связи для «ЭРА-ГЛОНАСС» повышает шансы на спасение за счет использования покрытия всех федеральных сотовых операторов. В отличие от смартфона с одной сим-картой устройство автоматически выбирает доступную сеть. Отличие «ЭРА-ГЛОНАСС» от подобных систем в мире — в случае недостаточного уровня сигнала для отправки голосового вызова направляется SMS, что позволяет экстренным службам найти пострадавших даже там, где связи практически нет.