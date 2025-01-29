«МегаФон» построил новые объекты телеком‑инфраструктуры на участке Ленинградского шоссе в Тверской области

Автолюбители и пассажиры, проезжающие недалеко от населенных пунктов Кочедыково – Старое Мелково – Эммаус теперь могут пользоваться мобильным интернетом «МегаФона» на скорости до 50 Мбит/с. Оператор построил новые объекты телеком‑инфраструктуры на участке Ленинградского шоссе в Тверской области.

Ленинградское шоссе является одним из основных автомобильных коридоров, связывающих центральные регионы России с северными и балтийскими морскими портами. «МегаФон» разогнал интернет на знаменитой «Ленинградке» на участках трассы в Конаковском и Калининском районах. По этому пути ежемесячно из столицы на северо-запад ездят более 50 тыс. жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Твери, Тулы и Нижнего Новгорода.

Увеличение скорости передачи данных стало возможным благодаря строительству новых объектов связи стандарта LTE. Инженеры оператора расширили зону покрытия и ускорили мобильный интернет в поселке Эммаус, недалеко от Южного обхода Твери. Построенная инфраструктура охватила качественными услугами связи не только участки Ленинградского шоссе, но и территории Эмаусской школы-интернета, музея Калининского фронта, гостиницы, конного клуба, улиц с частной жилой застройкой, а также прибрежную зону Волги и окрестные места отдыха. Туристам стали доступны современные технологии голосовых вызовов, в том числе VoLTE, а также высокоскоростной мобильный интернет

«По данным аналитиков «МегаФона», только за 2024 г. по участку Ленинградского шоссе в Тверской области проехало более полумиллиона человек. В месяц здесь прокачивают около 50 ТБ и проговаривают свыше 1 млн минут. С помощью аналитических инструментов мы отслеживаем абонентскую нагрузку на сеть и развиваем сотовую инфраструктуру на загруженных автотрассах, так как качественная связь на дороге — это залог безопасных поездок и уверенности за рулем», — сказал Станислав Лосев, директор «МегаФона» в Тверской области.

Благодаря установке оборудования максимальная скорость передачи данных достигает 50 Мбит/с. С такими показателями мобильного интернета водители могут с комфортом пользоваться навигатором, а пассажиры — общаться в мессенджерах и смотреть видео в онлайн‑режиме. Новая инфраструктура связи позволит жителям малых населённых пунктов комфортно пользоваться современными сервисами и цифровыми инструментами для общения или работы.