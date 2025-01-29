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Многоэтажки микрорайона «Тепличный» подключены к гигабитному интернету МТС

ПАО «МТС» сообщает о подключении 27 многоквартирных домов в микрорайоне «Тепличный» к гигабитному интернету. Более 3000 семей получили возможность выходить в сеть на скорости до 1 Гбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Подключать несколько цифровых устройств и пользоваться гаджетами и цифровыми сервисами в часы максимальной нагрузки на сеть могут абоненты, проживающие в микрорайоне на улицах Воронкова, Василенко и 1-ая Тепличная. Гигабитная сеть имеет резерв для подключения новых многоэтажек, строительство которых еще не завершено.

Жителям одного из самых густонаселенных районов теперь доступны фильмы в высоком разрешении, возможность играть в компьютерные игры и вести стриминг в формате Ultra HD и использовать облачные сервисы для учебы, работы или развлечений. Также скоростной домашний интернет позволяет использовать технологию VoWiFi и совершать звонки по телефону при помощи домашнего Wi-Fi для идеального качества голосовой связи даже в период пиковых нагрузок на сеть.

«Тепличный – самый динамично развивающийся район, где ежегодно сдаются тысячи новых квадратных метров жилья. Приобретая новую квартиру, амурчане обязательно обращают внимание на доступ к современным телеком-коммуникациям, чтобы не только с комфортом пользоваться многочисленными гаджетами, но и подключать устройства к системе «Умный дом». МТС продолжает строительство новой и модернизацию существующей сетевой инфраструктуры в Амурской области, так к гигабитной сети уже подключены почти две тысячи семей благовещенцев в микрорайонах «Солнечный» и «Подсолнухи», - сказала директор филиала МТС в Амурской области Олеся Двинина.

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