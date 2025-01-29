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Село на берегу Лены впервые получило связь «МегаФона»

Еще 400 жителей небольшого поселения Иркутской области получили возможность свободно пользоваться мобильным интернетом и устойчивой голосовой связью «МегаФона». Оператор установил в Кривошапкино телеком-оборудование, поддерживающее работу сети 4G на территории всего населенного пункта. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Село Кривошапкино находится на берегу Лены – крупной судоходной реки, по которой в сезон навигации курсируют паромы, пассажирские теплоходы, ходят грузовые суда. В нем есть вся необходимая инфраструктура: начальная школа, фельдшерско-акушерский пункт, дом культуры, пристань.

В рамках программы оператора «Развитие регионов», направленной на закрытие «белых пятен», в селе установили дополнительное телеком-оборудование. Ранее связи «МегаФона» в селе не было. Место установки телеком-объекта специалисты выбрали таким образом, чтобы зона покрытия была максимально широкой и охватила устойчивым сигналом сотовой связи всю его территорию.

Инженеры оператора задействовали два диапазона частот. Высокочастотный обеспечивает достаточную емкость сети и позволяет разогнать мобильный интернет до комфортных для пользователя скоростей. А низкочастотный – уверенное покрытие и стабильную передачу данных на значительной территории, в том числе внутри зданий и помещений.

«Полученные скорости мобильного интернета – в среднем около 20 Мбит/с – позволяют местным жителям комфортно общаться в социальных сетях и мессенджерах, обращаться к порталу государственных услуг, читать электронные книги, загружать видеоролики и музыку. С момента установки телеком-оборудования объем сгенерированных данных стабильно растет, что говорит о высокой востребованности услуг связи в селе», – отметил директор «МегаФона» в Иркутской области Евгений Белый.

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