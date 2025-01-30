CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

МТС расширила доступ к LTE на региональных дорогах Югры

МТС реализовала проект по модернизации сети LTE на региональных автомобильных дорогах в Ханты-Мансийском автономном округе. Благодаря установке нового оборудования с высокой проникающей способностью радиосигнала увеличена зона покрытия на ключевых участках трасс вблизи городов и поселков.

Покрытие LTE улучшили в районе самого северного города Югры – Белоярском, в котором проживает около 20 тыс. жителей. Также расширение сети проведено вдоль региональных дорог в населенных пунктах Сургутского, Нижневартовского и Октябрьского района – Лянторе, Федоровском, Унъюгане и Новоаганске. Обновленное качество связи позволит местным жителям, водителям грузовых и легковых автомобилей с комфортом пользоваться цифровыми сервисами, видеосвязью и мессенджерами.

«Мы завершили стратегически-важный проект по рефармингу на ключевых трассах Ханты-Мансийского автономного округа. Связь в условиях Севера – один из главных факторов безопасной поездки, особенно зимой в период низких температур. Имея доступ к голосовой связи и мобильному интернету, автомобилисты могут без труда вызвать техпомощь или эвакуатор. Дополнительные частоты позволили не только расширить покрытие LTE на инфраструктурных объектах вдоль дорог – на комплексах сервиса, автозаправках, промышленных участках, но и открыть новые возможности для бизнеса - внедрения онлайн-оплат, установки камер видеонаблюдения и умных датчиков контроля», – сказал директор МТС в Ханты-Мансийском автономном округе Евгений Торгашин.

Ранее МТС улучшила LTE-покрытие на автотрассах Р-404 Ханты-Мансийск-Тюмень и «Северный широтный коридор» в Югре.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

США готовят закон для уничтожения пиратских сайтов во всех странах мира

В России власти планируют ввести обязательное определение звонящего и маркировку звонков. Расплачиваться за это, возможно, придется операторам связи

Цукерберг заплатит Трампу $25 млн за блокировку аккаунтов в Facebook** и Instagram***

Процессоры в iPhone, iPad и Mac уязвимы для взлома и кражи данных из почты и облака iCloud

Выплаты авторам контента в «Вконтакте» выросли на 28%

На уходе из постсоветской республики Veon заработает $32 млн

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Бесплатные сервисы с ИИ для генерации текстов, изображений и музыки: выбор ZOOM

Как записать видео с веб-камеры: 10 бесплатных программ для ПК

Где смотреть фильмы и сериалы в 2025 году: лучшие онлайн-кинотеатры

Показать еще

Наука

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?
Показать еще