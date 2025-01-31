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«МегаФон» обновил сеть 4G более чем в 100 локациях Тамбова

Инженеры «МегаФона» модернизировали телеком-оборудование более чем в 100 локациях Тамбова за последний год. Пятая часть от всех обновлённых объектов была сдана в декабре 2024 г. – к периоду повышенной нагрузки на сеть. Мобильный интернет стал более устойчивым и быстрым для десятков тысяч жителей города, включая студентов крупнейших вузов — ТГУ и ТГТУ, где скорость передачи данных теперь может превышать 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Специалисты «МегаФона» реализовали масштабную программу развития сети в Тамбове. Только за последний месяц 2024 г. была модернизирована сеть в 17 локациях города, а в общей сложности за 2024 г. работы провели более чем на 100 объектах.

В частности, изменения коснулись Тамбовского государственного университета имени Державина и Тамбовского государственного технического университета. На объектах связи вблизи с вузами был запущен дополнительный среднечастотный слой, который позволяет увеличить ёмкость сети и улучшить сигнал на территории плотной застройки и в труднодоступных местах, например, на нижних и цокольных этажах и в старых зданиях с толстыми кирпичными стенами. Теперь преподаватели и студенты могут быстрее решать необходимые задачи: находить нужную литературу и статьи, участвовать в вебинарах и связываться с коллегами.

Аналогичные работы провели на улицах Интернациональной, Дерунец, Запрудной, Советской, Урожайной и других. В общей сложности изменения ощутили десятки тысяч жителей Тамбова. Результаты модернизации видны уже сейчас – все больше жителей города используют трафик для решения рабочих и бытовых вопросов.

«Улучшение инфраструктуры связи в региональном центре является закономерным процессом, так как именно здесь сосредоточена деловая и промышленная жизнь. Но в прошлом году глобальная программа обновления затронула не только Тамбов, но и все муниципалитеты области. В общей сложности за 2024 г. мы построили и модернизировали более 360 телеком-объектов, сделав 4G-сигнал более доступным для всех жителей региона», — сказал директор «МегаФона» в Тамбовской области Александр Мудрецов.

В 2024 г. телеком-оператор также обновил сеть у музея-усадьбы Вернадского и Моршанского историко-художественного музея.

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