«Обит» подключил к сети самый высокий комплекс флагштоков в мире

Оператор ИТ-решений «Обит» провел телефонизацию объекта капитального строительства — комплекса трех высотных флагштоков в акватории парка 300-летия Санкт-Петербурга (высотой 179,5 м каждый). Проект стал частью программы благоустройства и создания связной береговой инфраструктуры, которую реализует компания «Зенит‑Арена». Комплекс работ включал проектирование, прокладку и подключение к сети в сложных условиях.

Одна из ключевых задач проекта заключалась в том, что флагштоки находятся в неосвоенной, труднодоступной зоне с отсутствием кабельной канализации. Прокладывать оптоволоконную сеть для подключения услуг необходимо было с нуля. Специалисты «Обит» предложили наиболее оптимальное с точки зрения финансовых вложений и безопасности сети решение. Сеть была проложена по телефонной канализации, а для пересечения Приморского шоссе было выполнено горизонтально направленное бурение.

В проекте «Обит» выступил в качестве консультанта по вопросам подключения к Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО), обеспечив взаимодействие с городскими операторами связи и оказав поддержку в получении необходимых документов для ввода объекта в эксплуатацию. Таким образом компанией была реализована схема оперативного подключения радиофикации и РАСЦО в режиме «одного окна», что позволило заказчику избежать сложных переговоров с несколькими операторами, удовлетворяющими требованиям ГКУ ГМЦ.

В результате проведенных работ была обеспечена стабильная сеть передачи данных с пропускной способностью до 1 Гбит/с, предназначенная для административно-технического персонала объекта и службы безопасности. База водных видов спорта у основания флагштоков после завершения строительства также будет вести свою деятельность с использованием установленной системы связи. Важно отметить, что флагштоки совместно с рядом ключевых городских объектов, расположенных вдоль береговой линии Финского залива («Лахта Центр», «Газпром-Арена», «Каток у Флагштока») будут интегрированы в единую управляющую систему, что позволит контролировать световые сценарии и телеметрические данные через интернет.

«Мы рады, что смогли внести свой вклад в реализацию проекта городского масштаба и выступить надежным плечом по организации телекоммуникационной инфраструктуры для рекордного по высоте комплекса флагштоков. Уверен, что данный проект станет важным шагом в реализации стратегических инициатив по дальнейшему развитию города и повышению качества жизни его жителей», — отметил Андрей Анатольевич, генеральный директор «Обит».