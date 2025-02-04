Аналитика МТС: запуск Троицкой линии Московского метрополитена перераспределил интернет-трафик с соседних линий

МТС проанализировала динамику трафика мобильного интернета на линиях Московского метрополитена после открытия Троицкой линии, ведущей в Новую Москву: запуск новой ветки метро привел к перераспределению количества абонентов и объема передачи данных в пределах 10% со станций параллельных соседних линий – Сокольнической и Калужско-Рижской, а также увеличил интернет-трафик на новых станциях до 20%.

Первый участок Троицкой линии со станциями «Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская» открылся в начале сентября 2024 г. Спустя месяц количество абонентов и интернет-трафик МТС на станциях «Беляево», «Коньково» и «Теплый стан» соседней Калужско-Рижской линии снизился в среднем на 5% за счет того, что жители близлежащих районов стали пользоваться новыми станциями метро.

В то же время на станции «Новаторская» Большой кольцевой линии (БКЛ) – пересадочной с одноименной станцией Троицкой линии – объем передачи данных вырос на 4% за счет роста активных пользователей услуг связи.

С открытием в конце декабря 2024 г. второй очереди Троицкой линии – станций «Корниловская», «Новомосковская» и «Коммунарка» – переток интернет-трафика продолжился. К концу января на станциях «Беляево», «Коньково» и «Теплый стан» Калужско-Рижской линии количество пользователей интернета и объем передачи данных в сети МТС сократился в среднем еще на 3,2% по сравнению с началом октября 2024 года. Итого логичное суммарное снижение дата-трафика на этом направлении составило примерно 8% по сравнению с уровнями лета прошлого года. Больше всего были разгружены станции «Беляево» – почти на 11%, и «Теплый стан» – на 9%.

При этом пуск второй очереди Троицкой линии разгрузил в один этап Сокольническую линию, когда две ветки пересеклись на станциях «Новомосковская». Уже через месяц - в конце января – количество дата-пользователей и трафик данных на станции «Университет» снизился на 6,5%, «Юго-Западная» – на 9,6%, «Тропарево» – на 5,5% по сравнению со средними нагрузками конца осени прошедшего года. Такая динамика указывает на то, что часть пассажиропотока перетянули на себя ближайшие станции новой линии – «Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская».

В свою очередь через месяц после запуска второй очереди Троицкой линии трафик данных на станциях первой очереди этой линии вырос на 15-20%, а на станции «Новаторская», пересекающейся с БКЛ, подскочил на 24%.

«Изменение нагрузки на сеть связи МТС напрямую связано с пассажиропотоком и свидетельствует о том, что новая линия метрополитена оказалась очень востребована у горожан, приняв на себя часть пассажиров с прежних направлений. МТС запускает современную телеком-инфраструктуру в Московском метрополитене одновременно с открытием новых станций, чтобы пассажиры во время поездок могли бесперебойно пользоваться всеми привычными интернет-сервисами и качественной мобильной связью», – сказал вице-президент-директор московского региона МТС Дмитрий Рылов.

«Благодаря открытию второго участка Троицкой линии метро поездки стали удобнее и быстрее для 175 тыс. жителей. А всего Троицкая линия улучшила транспортную доступность 900 тыс. москвичей. Также снизилась нагрузка на участках Сокольнической и Калужско-Рижской линий и на близлежащих автомагистралях: Калужском, Варшавском и Филатовском шоссе, МКАДе, Ленинском проспекте, Проспект Вернадского и Профсоюзной улице. С первого дня работы новых станций метро мы с партнерами обеспечиваем пассажирам качественную и стабильную мобильную связь», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Для обеспечения бесперебойной голосовой связи и скоростного мобильного интернета МТС использует многодиапазонные базовые станции, а в перегонах – специальный высокочастотный щелевой кабель. Максимальная скорость доступа на платформах достигает 300 Мбит/с, в тоннелях – 250 Мбит/с.

В 2024 г. МТС завершила очередной этап работ по расширению емкости сети и частотного ресурса за счет разделения зон покрытия в тоннелях и запуска дополнительного диапазона LTE 1800 на наиболее загруженных участках. Проект стал логическим продолжением активной модернизации физической инфраструктуры МТС в метро в 2021-2023 гг. Проведенные работы позволили обеспечить уверенный рост потребления данных и комфортные скорости мобильного интернета для пассажиров.

Благодаря модернизации сети мобильной связи в Московском метрополитене МТС увеличила объем передачи данных в 2024 г. на всех линиях на 20%, что вдвое выше прироста мобильного интернет-трафика в целом по Москве.