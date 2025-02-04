CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Техника
|

билайн: Продажи умных колонок в 2024 году взлетели в 2 раза

билайн по итогам 2024 года увеличил продажи умных колонок в 2 раза. Данные ритейл-сети компании оценивались по отношению к 2023 году.

Среди лидеров оказался «Яндекс». Самыми популярными моделями стали Станция Лайт (фиолетовая), Станция Мини Плюс с часами — черная и синяя, а также Станция Лайт 2 с часами — розовая, синяя и фиолетовая. Умные колонки двух других крупных брендов (Сбер и VK) по итогам прошлого года (по сравнению с 2023 г.) оказались менее популярны у клиентов. Продажи моделей SberBoom упали на треть, а VK Капсул — более чем на 25%.

Наиболее востребованными в 2024 году оказались умные колонки двух ценовых сегментов: до 5000 рублей, а также от 5000 до 10 000 рублей. Пик продаж таких устройств пришелся на декабрь.

Кирилл Ивашев, директор по коммерции розничного бизнеса билайна: «Двукратный рост продаж в этой категории — это результат не только стабильного интереса клиентов к умным колонкам, но и наших целенаправленных усилий по развитию этого направления. Мы активно работали над тем, чтобы сделать лучшие технологии доступными для наших клиентов, обеспечивая удобство выбора и высокий уровень сервиса. Очевидным лидером остается Яндекс с его экосистемой, которая задает стандарты интеграции и комфорта. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы наши клиенты могли найти решения, которые соответствуют их запросам, в бюджетном и среднем ценовых сегментах».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Кузнецов, «МегаФон ПроБизнес»: Выросло число зарубежных поездок с пересадками, и мы сделали переключение между сетями бесшовным

Вопреки всем правилам Apple на iPhone появилось первое порноприложение

Конференция CNews «Аналитика и большие данные 2025» состоится 13 марта

В ответ на американские санкции Китай начал расследование против Google

Россияне научились выявлять SIM-карты, стоящие в БПЛА и мошеннических колл-центрах

Глава «Аэрофлота»: ИИ будет внедрен в большую часть нашего программного обеспечения

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения, чтобы выучить правила дорожного движения и сдать экзамен: выбор ZOOM

Лучшие геймерские ноутбуки начала 2025 года: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 4: сочетание лучших технологий

Показать еще

Наука

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики
Показать еще