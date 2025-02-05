CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Веб-сервисы ИТ в банках
|

Более 54 млн рублей кешбэка пожертвовали пользователи приложения МТС Cashback в 2024 году на благотворительность

ПАО «МТС» подвела итоги года социального проекта по поддержке системной благотворительности «МТС. Нас касается». За 2024 г. пользователи приложения МТС Cashback совершили свыше 165 тыс. пожертвований кешбэка на благотворительные цели на общую сумму более 54 млн руб. Об этом CNews сообщили представители МТС.

На благотворительность жертвуют около трети пользователей МТС. В основном это жители регионов России в возрасте от 35 до 44 лет, имеющие среднее специальное или высшее образование. Лидерами по количеству пожертвований стали Владимирская, Курганская, Тюменская области, Приморский край и республика Татарстан. Средняя сумма списания кешбэка на благотворительность составила 150 руб. Порядка трети пользователей отправляют на благотворительность 100-300 руб. кешбэка, остальные транзации — меньше 100 руб.

Больше всего пожертвований в рамках программы было направлено в благотворительные фонды «Бумажный журавлик», «Константа», «Волонтеры в помощь детям сиротам» и «Собаки помощники». Средства от кешбэка помогли оплатить лечение тяжелобольных детей, медицинскую реабилитацию для укрепления моторных функций и психоречевых навыков, организовать выезды в лагеря отдыха для детей, оставшихся без попечения родителей, отремонтировать аварийные дома и печи для малоимущих людей в сельской местности.

«В прошлом году мы расширили возможности социального проекта «МТС. Нас касается» и наравне с фондами партнерами, дали возможность пользователям МТС Cashback откликаться на самые острые чрезвычайные ситуации, которые происходили в стране, например, направлять кешбэк на помощь пострадавшим от паводка в разных регионах России, в том числе жителям Оренбургской области, где прошлой весной произошел один их самых сильных потопов за последние сто лет»,— сказала руководитель проекта «МТС. Нас касается» Екатерина Гришунина.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Кузнецов, «МегаФон ПроБизнес»: Выросло число зарубежных поездок с пересадками, и мы сделали переключение между сетями бесшовным

Россия ищет частоты для 10 новых каналов ТВ высокой четкости

Гигантский производитель роутеров перешел на темную сторону и помогает хакерам. Он отказался устранять «дыры» в своих маршрутизаторах

Один из крупнейших в мире производителей промышленных роботов увольняет 10% сотрудников из-за падения спроса

Власти США оказались официальным клиентом производителя шпионского софта Paragon, с помощью которого взламывают WhatsApp* и Signal

Определены лидеры рынка ВКС по интеграции ИИ

Конференции

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025

Цифровизация финансового сектора 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения, чтобы выучить правила дорожного движения и сдать экзамен: выбор ZOOM

Лучшие геймерские ноутбуки начала 2025 года: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 4: сочетание лучших технологий

Показать еще

Наука

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики
Показать еще