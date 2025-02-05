«МегаФон» подготовил интернет к дачному сезону

Для тысяч жителей пригородных поселков Твери, расположенных на Зубцовском и Московском направлениях, «МегаФон» увеличил зону покрытия сети 4G. К началу дачного сезона инженеры оператора запустили здесь несколько базовых станций, разогнав скорость мобильного интернета до 40 Мбит/с. Теперь новое качество связи позволит любителям загородной жизни эффективнее проводить время — узнавать советы по уходу за растениями, делиться фотографиями урожая и отдыхать за просмотром видео. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Тверским дачникам сразу из нескольких СНТ ускорили интернет. «МегаФон» построил новую инфраструктуру связи – чтобы обеспечить надежное интернет соединение и увеличить зону покрытия, оператор запустил дополнительное телеком-оборудование в садовом товариществе «Колос» в пригороде Твери. Также более быстрая загрузка стала доступна на территории СНТ «Рассвет», «Содружество», «Садовод» и «Политехник» расположенных поблизости от деревни Аввакумово. Теперь владельцы земельных участков могут за секунды скачать необходимое приложение, видео или фото.

Чтобы обеспечить надежное интернет-соединение и скорость передачи данных до 60-80 Мбит/с, оператор построил новые базовые станции недалеко от автотрассы Южный обход Твери в деревнях Садыково, Брусилово и Володино. Также улучшилось качество связи на территории соседних деревень Мияево и Бирюлино.

Технические специалисты «МегаФона» установили в частном секторе телеком-оборудование, работающее в среднем диапазоне частот 4G. Оно дает уверенный сигнал и достаточную емкость для обслуживания абонентов. В коттеджном поселке «Удача» в Володино также были задействованы низкие частоты для обеспечения максимального покрытия.

«Наши технические специалисты даже зимой зафиксировали растущий спрос в быстром интернете в этих локациях. Мы провели работы уже сейчас, так как многие владельцы домов в СНТ живут там постоянно. Сразу после расширения покрытия ежемесячный дата-трафик в садовых товариществах увеличился на 12%. При этом в теплое время года нагрузка на сеть здесь увеличится: кто-то из горожан будет приезжать каждые выходные, кто-то — переберется сразу на полгода. Проведенные мероприятия позволят в полной мере обеспечить всем доступ к цифровым сервисам», — сказал Станислав Лосев, директор «МегаФона» в Тверской области.

Ранее инженеры оператора запустили новые базовые станции в Торопецком, Конаковском, Калиниском, Торжокском и Зубцовском районах. Жителям Елдино, Загорье, Безбородово, Климово, Рамушки, Садыково, Изворотень и Ямок стали в полной мере доступны современные цифровые сервисы.