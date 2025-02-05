«МегаФон»: представители бизнеса из Свердловской области нарастили свою активность в Сети

Представители бизнеса в Свердловской области нарастили свою активность в Сети – трафик мобильного интернета у корпоративных клиентов «МегаФона» в декабре 2024 г. вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Одновременно с этим число стран, с которыми созваниваются уральские предприниматели, выросло почти на 13%. Это подтверждает совместное исследование «МегаФона» и экосистемы для бизнеса Контур.

Свердловские предприниматели стали тратить больше трафика в мобильной сети. За месяц корпоративные клиенты скачали объем данных, сопоставимый с 6,2 млн часов видеозвонков. При этом продолжительность голосовых вызовов остается на прежнем уровне.

Как подтверждает аналитика «МегаФона» на основе обезличенных данных, чаще всего корпоративные клиенты звонили в Казахстан (доля 31% от всех международных звонков), Белоруссию (21%), ОАЭ (6%), Узбекистан (5%) и Киргизию (3%). В общей сложности за год свердловские бизнесмены позвонили в 148 стран, что примерно на 13% больше, чем в 2023. Всё чаще уральские предприниматели стали связываться с представителями Африканского континента. Например, в списке появились Бенин, Замбия, Джибути и ЦАР (Центральноафриканская Республика).

«Мы видим, что наши корпоративные клиенты наращивают свою активность в интернете — год к году мобильный трафик вырос более чем на 12%. Для того, чтобы бизнес всегда оставался на связи, мы обеспечиваем компании высокоскоростной передачей данных, а в случае потребности — интернетом по фиксированному каналу связи. Для предоставления качественных цифровых услуг в прошлом году инженеры нашей компании построили и модернизировали более 1,3 тыс. телеком объектов в регионе», — отметил директор «МегаФона» в Свердловской области Алексей Женихов.

Позитивные тенденции в бизнесе подтверждают и эксперты сервиса для проверки контрагентов и клиентов «Контур.Фокус». По данным аналитиков, число ликвидаций компаний на Среднем Урале за год снизилось более чем на 2%. Наибольший прирост по количеству регистраций показали предприятия в сфере услуг (+30% год к году) и недвижимости (+19%), а также в транспортной отрасли (+7%). При этом чаще всего открывают бизнес по-прежнему в торговле. Также отмечается рост регистраций в строительной сфере (+6% в специализированных строительных работах и 3,5% — в строительстве зданий), пассажирский перевозках (+7%) и разработке ПО (+1,6%).

По данным на январь 2025 г., в Свердловской области действует 220 компаний с иностранным участием, наибольшее количество участников приходится на Кипр, Казахстан, Киргизию, Белоруссию и Узбекистан.

«Мы наблюдаем тенденцию на сокращение количества компаний с иностранным участием, однако это происходит в основном за счет деофшоризации. При этом активно повышается экспортная активность уральских предприятий, что также косвенно подтверждается данными по мобильному трафику. Кроме того, в последнее время наметилась тенденция, когда иностранные инвесторы открывают бизнес в России напрямую, как физические лица», — отметил эксперт проекта «Контур.Фокус» по экономической безопасности бизнеса Антон Яковлев.