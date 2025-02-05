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«МегаФон» запустил быстрый интернет для жителей новостроек на востоке Стрельны

Более 5 тыс. жителей новостроек на востоке Стрельны получили устойчивую мобильную связь и быстрый интернет «МегаФона». Специалисты оператора построили новое телекоммуникационное оборудование, которое позволит абонентам выходить в интернет на максимальной скорости до 100 Мбит/с.

Поселок Стрельна, один из старейших пригородов Санкт-Петербурга, в данный момент, входящий в состав города. Эта локация привлекает туристов со всего мира величественными дворцами, элегантными историческими постройками и живописными парками. И сегодня поселок продолжает развиваться: строятся новые жилые кварталы, появляются социальные объекты, развиваются рекреационные зоны.

«МегаФон» установил новые телеком-объекты с широким спектром частот, чтобы ёмкости сети хватило всем абонентам, уже заселившимся в новые дома, и будущим новоселам. Технические специалисты учли особенности застройки и выверили параметры сигнала таким образом, чтобы он был стабильным на улице и внутри помещений. Теперь обладатели «зелёных» SIM‑карт могут без задержек смотреть видео в высоком качестве, слушать музыку и делиться сотнями фотографий на максимальной скорости до 100 Мбит/с.

«Активное строительство жилых комплексов требует от нас как оператора связи, заранее готовить покрытие 4G в новых локациях. Мы отслеживаем объекты, выходящие на финальную стадию строительства, чтобы заблаговременно обеспечить будущих жильцов качественной мобильной связью. Так, в Стрельне наше новое оборудование обеспечивает связью уже шесть новостроек, в ближайшие два года их количество увеличится до тринадцати», — сказал директор «МегаФона» в Санкт-Петербурге Максим Токаренко.

Нововведения в Стрельне ожидаемо привели к росту трафика. В январе пользователи в пределах действия телеком‑оборудования прокачали 12 ТБ данных в Сети, что эквивалентно проведению 1 150 стримов в формате 4K. А общая доля звонков с применением современной технологии VoLTE превысила 80% от общего количества минут. Благодаря VoLTE интернет-сессия на смартфоне не прервется во время разговора, а речь будет звучать четче и ярче.

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