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«МТС Exolve» предоставил сервис «Авторизованный вызов» интернет-магазину техники Store77

«МТС Exolve» (дочерняя компания МТС), разработчик коммуникационных решений для бизнеса, предоставила сервис «Авторизованный вызов» для интернет-магазина техники Store77. Благодаря подключению услуги идентификации вызова конверсия в успешный звонок уже в первый месяц выросла на 14%.

Отдел доставки магазина осуществляет более 100 звонков в день, чтобы уведомить покупателей о доставке смартфонов, ноутбуков и другой техники. До подключения услуги «Авторизованный вызов» значительная часть звонков определялась у покупателей как спам, что затрудняло работу службы доставки. Теперь клиенты магазина при входящем звонке видят на экране телефона бренд Store77 вместе с номером и благодаря этому чаще отвечают на звонки.

Услуга «Авторизованный вызов» позволяет отображать название компании так, как если бы ее номер был добавлен в список контактов. Такое решение повышает доверие абонента к звонку и способствует увеличению успешных дозвонов.

«Внедрение услуги маркировки вызова ― это еще один способ помочь бизнесу оптимизировать коммуникации с клиентами. Благодаря авторизованному вызову интернет-магазин смог повысить успешность контактов с покупателями, а также улучшить узнаваемость бренда, — отметил директор по продажам и обслуживанию «МТС Exolve» Костас Дубосас. — При этом пользователи могут быть уверены, что звонок безопасен и не является спамом, что важно в современных условиях».

«В своей работе мы всегда делаем акцент на высокое качество обслуживания и удовлетворенность клиентов, — сказал Александр Мариани, генеральный директор интернет-магазина Store77. — Сервис «Авторизованный вызов» делает взаимодействие клиентов с отделом доставки более комфортным и эффективным».

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