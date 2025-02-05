МТС: приморцы предпочитают походы на Пидан, в Долину Атлантов и ущелье Дарданеллы

МТС с помощью геоаналитической платформы «Геоэффект» проанализировала популярность сопок Приморского края в 2024 г. и составила портрет среднестатистического туриста, который ходит в горы. Самой популярной вершиной в Приморском крае оказалась гора Ливадийская (Пидан) – в 2024 г. она стала целью каждого второго восхождения. На втором месте по количеству посещений - ущелье Дарданеллы (23%), на третьем – Литовка (Фалаза) – у нее 13%. Замкнули пятерку лидеров скальный комплекс Долина Атлантов и гора Ольховая. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Подавляющее большинство активных приморцев (95%) предпочитает ходить в горы один раз за сезон.

При этом количество туристов, посещавших сопки в 2024 г. более одного раза, за год выросло на 6%. Половина туристов (54%) проводит на вершине менее часа, каждый пятый задерживается на два часа, а 19% путешественников остаются на три часа. Более четырех часов на горе готовы провести лишь 7% туристов. Самым популярным месяцем для похода в горы в Приморье в 2024 г. стал август. Второе место занял ноябрь, а третье поделили между собой сентябрь и октябрь. Вместе с тем, туристическая активность в горах Приморья фиксируется круглый год, в том числе и в зимние месяцы. Пик суточной посещаемости приходится на 14-15 часов.

Самую многочисленную группу любителей горных походов составляют туристы в возрасте 35-44 лет. Чуть менее активны путешественники 45-54 лет и дети в возрасте до 17 лет. Реже всего ходят в горы молодые люди 18-24 лет. Соотношение туристов мужского и женского пола с большим перевесом в пользу мужчин - 70% «горных» туристов сильного пола. Большинство любителей хайкинга - сами приморцы (95% посещений). А среди иногородних туристов приморские сопки популярны у жителей Хабаровского края, Амурской области, Сахалина, Забайкалья и Москвы.

«Цифровые решения МТС на основе обезличенных больших данных помогают, в том числе, составить цифровой портрет туриста, интересующегося хайкингом и активным отдыхом. Это позволяет объективно оценить популярность и сезонность горных маршрутов, узнать откуда приезжают гости, какого они возраста и пола. На основе полученной информации мы планируем развитие сети высокоскоростного интернета, чтобы у приморцев и гостей региона был повсеместный доступ к цифровым сервисам. Также большие данные позволяют оценить достаточность туристической инфраструктуры, помочь в ее планировании и эффективном развитии», – отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.