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В новых высотках Саранска «прописался» быстрый мобильный интернет

Жители ЖК «Квартал» теперь пользуются передачей данных в смартфонах и планшетах на максимальной скорости до 100 Мбит/с. «МегаФон» запустил новое телеком‑оборудование в Октябрьском районе города, в результате чего улучшилось покрытие сети в домах и в ближайших образовательных, медицинских и спортивных учреждениях. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Цифровая инфраструктура поддерживает несколько частотных диапазонов, что обеспечивает стабильное соединение даже в часы пиковой нагрузки на сеть. Новоселы могут с комфортом пользоваться скоростным мобильным интернетом и совершать звонки не только в квартирах, но и в технических зонах зданий.

Нововведения ожидаемо привели к росту трафика. Только в январе абоненты в жилом комплексе, в котором проведены работы, прокачали 140 ТБ. Такого объема информации хватит, чтобы беспрерывно смотреть свыше 12 тыс. часов видео в качестве Full HD.

«Мы ежедневно следим за нагрузкой на действующие объекты связи и улучшаем качество покрытия в тех локациях, где это необходимо. Когда количество клиентов и их онлайн-активность растут, модернизируем оборудование или строим дополнительные базовые станции. В 2024 г. инженеры провели работы не только в Саранске, но и в селах и поселках, в которых живут от 180 до 600 человек», — отметил директор «МегаФона» в Мордовии Валерий Борунов.

Расширение инфраструктуры обеспечило и комфортное использование технологии VoLTE. Она позволяет абонентам одновременно разговаривать по телефону и листать ленту в соцсетях. В столице региона охотно звонят с помощью LTE: как показывает big data оператора, 90% вызовов горожане совершают в сетях четвертого поколения.

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