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Сеть гигабитного домашнего интернета МТС стала доступна жителям трех микрорайонов Тобольска

МТС сообщила о строительстве сети гигабитного домашнего интернета в Тобольске. Около 9 тыс. семей получили возможность подключить интернет и цифровое ТВ на скорости до 1 Гбит/с.

Доступ к высоким скоростям и домашним сервисам МТС получили жители 3б, 7а, 8 и 15 микрорайонов в северной части города. Обновленная фиксированная сеть раскинулась в густонаселённых спальных районах с развитой инфраструктурой, где находится большое количество образовательных, медицинских и других социальных учреждений. Тоболяки смогут ускорить загрузку тяжелых файлов, удаленно учиться, работать, пользоваться государственными сервисами и приложениями. Кроме того, горожане смогут существенно сократить расходы на связь при подключении телевидения, высокоскоростного домашнего интернета и мобильной связи МТС.

Гигабитный интернет позволит членам одной семьи одновременно использовать все имеющиеся в доме гаджеты без потери скорости передачи данных, смотреть IPTV и видео в формате и . Например, пользователи смогут играть в тяжелые онлайн-игры, смотреть видео высокой четкости, совершать видеозвонки или продуктивно работать в онлайн. Более того, сеть позволяет интегрировать системы умного дома, веб-камеры и другие цифровые устройства.

«В Тобольске мы фиксируем активный спрос на высокие скорости и умные домашние сервисы. Учитывая такие потребности горожан, мы совершенствуем инфраструктуру связи, чтобы жители могли с комфортом пользоваться ноутбуками, смартфонами и интеллектуальными устройствами. А продвинутым пользователям можно подключать датчики контроля, технику для дома, систему мониторинга микроклимата, скорости для этого будет достаточно. Все это позволяет значительно повысить бытовой комфорт, делает микрорайоны еще более привлекательными и удобными для жизни», — сказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

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