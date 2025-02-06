«Телфин» запускает сервис «Сообщение по итогам звонка»

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» расширяет функциональность АТС «Телфин.Офис» и предлагает к подключению сообщения-визитки для входящих, исходящих и пропущенных звонков. Об этом CNews сообщили представители «Телфин»ю

Пользователи «Телфин» теперь могут автоматически рассылать клиентам SMS с небольшими текстовыми сообщениями сразу по итогам телефонного звонка. Они могут содержать любую информацию: график работы компании, контакты менеджера и т.д. Возможности нового сервиса позволяют настроить и использовать одновременно несколько сообщений на русском или на английском языках для разных ситуаций.

Например, если клиент звонит в компанию в нерабочее время, или сотрудники не успевают принять вызов при большом наплыве клиентов, можно автоматически отправить SMS на пропущенный звонок. Так новый сервис от «Телфин» помогает не упускать потенциальных покупателей. Отправляя сообщение на номер пропущенного звонка, компания показывает, что она заинтересована в общении с данным клиентом.

Также сообщения по итогом звонка позволяют работать с успешными исходящими и входящими вызовами, рассылая сообщения от персональных менеджеров потенциальным покупателями сразу после телефонного разговора. Контакты сохраняются в телефоне клиента и всегда под рукой. Можно в любой момент безошибочно перезвонить в компанию.

Настройки сервиса позволяют пользователям писать любые тексты сообщений и выбирать номера клиентов, кому будет направлена визитка. Кроме этого, можно задать условие уникальности клиента, установив временной интервал, в течение которого с номера не поступали звонки. Также в SMS визитку можно добавить контакты: email и внутренний номер сотрудника, который разговаривал с клиентом.

«Сообщение по итогам звонка — это простой, но эффективный инструмент коммуникаций, который помогает компании не затеряться среди поставщиков аналогичных товаров и услуг. При обзвоне большого числа компаний и поиске оптимального предложения визитка поможет запомнить вашего сотрудника и сохранить его контакты. Данные в таком формате проще и удобнее передать другому человеку, например, при рекомендации вашей компании. Таким образом вы не только повышаете продажи, но и увеличиваете лояльность потенциальных клиентов», — сказал Вячеслав Исаков, продакт-менеджер «Телфин».

Настроить работу нового сервиса под задачи бизнеса позволяет виртуальная АТС. «Сообщение по итогам звонка» работает на базе АТС «Телфин.Офис» и виртуальных мобильных телефонных номеров «Телфин». Скачать новый сервис можно в маркетплейсе виртуальной АТС провайдера.