Книги онлайн: «Ростелеком» продолжает модернизацию библиотечной системы в Пермском муниципальном округе

«Ростелеком» продолжил модернизацию библиотечной системы в Пермском муниципальном округе и подключил к интернету пять новых учреждений, в которых жители теперь могут пользоваться Всемерной сетью. Работы были проведены по контракту с муниципальным автономным учреждением «Централизованная библиотечная система Пермского муниципального округа». Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Быстрый и качественный интернет позволяет читателям пользоваться не только местными каталогами, но и любыми собраниями из коллекции Российской государственной библиотеки в Москве, а также другими крупнейшими книжными ресурсами в нашей стране и за ее пределами. Новые возможности получили и сотрудники библиотек. Благодаря специальному тарифу и скорости интернета до 100 Мбит/с они могут подключаться к информационным ресурсам, электронной почте, организовывать методическую работу, создавать презентации и обрабатывать сложные запросы посетителей.

Марина Желоватых, директор «Централизованной библиотечной системы Пермского муниципального округа»: «Активность читателей в удаленных районах бывает даже выше, чем в центре города. Современная библиотека уже давно не ограничивается простым форматом предоставления книг. Мы организуем онлайн-обучение по финансовой грамотности для наших читателей. Проводим трансляции значимых событий в стране, например, прямой линии с президентом. Для всех мероприятий нам необходим качественный интернет, который смог предоставить “Ростелеком”. Кроме того, у нас есть специальные рабочие места, где все желающие могут выйти в Сеть и найти информацию, которая необходима. Эта услуга пользуется особой популярностью у людей старшего поколения».

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «Наша компания обладает необходимой инфраструктурой связи, которая позволяет эффективно реализовывать значимые проекты. Только за прошлый год специалисты “Ростелекома” присоединили к глобальной сети 80 социально значимых объектов в Прикамье. Среди них и библиотеки, расположенные в небольших населенных пунктах. Наличие оптического интернета также позволяет муниципалитетам внедрять различные цифровые услуги и сервисы, такие как телевидение, видеонаблюдение, IP-телефонию, Wi-Fi для посетителей, системы безопасности и контроля доступа в учреждения, а также решения для защиты данных. Благодаря нашим высоким компетенциям, территории получают не только эффективные цифровые возможности, но и круглосуточное техническое обслуживание».

Качественный интернет появился в библиотеках поселков Ферма, Юг, в селе Рождественское, а также в деревнях Кондратово и Песьянка Пермского муниципального округа.