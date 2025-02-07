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МТС накрыла жителей «Ботаники» высокоскоростной сетью LTE

МТС развернула сеть LTE и обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом жителей микрорайона «Ботаника» и соседние жилые локации Иркутска. Об этом CNews сообщили представители МТС.

За счет установки дополнительного телеком-оборудования четвертого поколения стабильный высокоскоростной мобильный интернет появился у жителей микрорайона «Ботаника», где проживает около 3000 человек. Покрытие LTE стало доступно и в садоводствах, расположенных по направлению на Мельничную падь, в частности СНТ «Березка», ДНТ «Воин» и др. Улучшенное качество мобильного интернета можно почувствовать и в районе Госпиталя Ветеранов и жилых домах на улице Костычева.

«Территория Иркутска и Иркутского района активно застраивается. Вместе с новостройками и микрорайонами соответственно растет число пользователей мобильных устройств. И мы, в свою очередь, прилагаем усилия, чтобы наши абоненты могли беспрепятственно, на высокой скорости, пользоваться всеми необходимыми цифровыми сервисами, независимо от местонахождения. Теперь такая возможность есть и у жителей “Ботаники” даже в часы максимальной нагрузки на сеть», – отметил директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

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