«Ростелеком» в Тюменской области завершил очередной этап развития региональной системы оповещения

«Ростелеком» в Тюменской области завершил третий этап реконструкции региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО)i. Работы проводились в Голышмановском и Заводоуковском городских округах, а также в Ишимском, Нижнетавдинском, Омутинском, Сладковском, Тобольском, Юргинском и Ярковском районах. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

В 2024 г. специалисты компании модернизировали 62 действующие электромеханические сирены и установили 72 новых громкоговорителя. Все устройства подключили к цифровым каналам связи. Современная система оповещения служит для передачи информации населению о природных и техногенных катастрофах, военных действиях или других событиях, представляющих опасность. Специальные службы с помощью оборудования оповещения могут передавать сигнал тревоги или сообщения о необходимых действиях в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций.

Алексей Сухорученко, начальник управления «Тюменской областной службы экстренного реагирования»: «Региональная автоматизированная система централизованного оповещения позволяет в режиме реального времени следить за включением устройств, моментально отслеживать состояние оборудования и каналов связи. Оповещение можно включать сразу во всех населенных пунктах или выборочно. Специалисты, ответственные за информирование граждан, могут заранее записывать речевые модули, устанавливать громкость сигнала тревоги и настраивать время автоматического запуска устройств. Сегодня средствами оповещения охвачено 78% населения региона».

Оперативные службы используют систему оповещения в паводок. В 2024 г. во время подтопления жилых домов на юге области, сотрудники предупреждали население о приближающейся опасности звуком сирен и устно через громкоговорители.

Владимир Барвинский, директор филиала в Тюменской и Курганской областях «Ростелекома»: «“Ростелеком” на протяжении трех лет проводит модернизацию РАСЦО в Тюменской области. За это время специалисты компании подключили 483 устройства оповещения, в том числе 189 в областном центре. Для безопасной передачи данных организованы закрытые защищенные каналы связи. Совместно с заказчиком мы несколько раз провели тестирование всех элементов системы и убедились: устройства готовы к работе. Модернизация региональной автоматизированной системы централизованного оповещения в Тюменской области продолжится и в 2025 г. Для усовершенствования мы применяем исключительно отечественное оборудование, которое не уступает, а по ряду показателей превосходит импортные аналоги».