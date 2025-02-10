«АРМО-Системы» поставляет коммутаторы TFortis PSW с новым блоком питания с бюджетом мощности PoE+ 240 Вт

Компания Fort Telecom, российский производитель коммуникационного оборудования для IP-систем видеонаблюдения под брендом TFortis, выпустила новый блок питания собственной разработки для уличных управляемых PoE коммутаторов TFortis PSW серии +Box и +UPS-Box. Этот блок питания имеет бюджет мощности РоЕ+ 240 Вт, что в полтора раза больше, чем у предшественника, и обеспечивает плавный старт PoE коммутатора для видеонаблюдения и стабильную работу в условиях низких температур. С начала 2025 г. «АРМО-Системы» поставляет коммутаторы TFortis PSW +Box и +UPS-Box уже с новым блоком питания повышенной мощности.

Наряду с повышенным бюджетом мощности РоЕ+ 240 Вт, новый блок питания для коммутатора обладает такими преимуществами, как высокий КПД (93%) и коэффициент мощности (0,98). Кроме того, РоЕ коммутатор для видеонаблюдения с новым блоком питания осуществляет плавный старт, то есть исключается срабатывание защитных устройств при запуске под нагрузкой. Полностью оригинальная разработка продукта инженерами TFortis и более высокая доля российских компонентов, по сравнению с ранее используемым устройством, позволили наделить новый блок питания, в частности, способностью стабильной работы даже в условиях экстремально низких температур, что подтверждено в ходе испытаний производителя.

Мощный блок питания поставляется в комплекте с РоЕ-коммутаторами TFortis PSW серии +Box и +UPS-Box, которая включает 6 уличных моделей, различающимися между собой количеством портов 10/100Base-Tx с разъемом RJ-45 для подключения камер видеонаблюдения и наличием/отсутствием источника бесперебойного питания (ИБП). Так, модели PSW-2G8F+(UPS-)Box рассчитаны на обслуживание 8 камер, а PSW-2G6F+(UPS-)Box и PSW-2G+(UPS-) Box – 6 и 4 соответственно. Наличие индекса UPS означает, что РоЕ-коммутатор для видеонаблюдения имеет встроенный ИБП. Максимальная мощность питания, подаваемого на порты коммутаторов TFortis PSW, может достигать 60 Вт.

Ранее компания Fort Telecom объявила, что все уличные коммутаторы TFortis линейки PSW сертифицированы по Постановлению Правительства РФ №969 «О транспортной безопасности» и внесены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (ТОРП). А с 9 января 2025 г. РоЕ-коммутаторы для видеонаблюдения TFortis внесены и в реестр российской промышленной продукции, который формируется Минпромторгом РФ в соответствии с постановлением Правительства №719 от 17 июля 2015 г. Наличие коммутаторов в этом реестре расширяет возможности их использования в инфраструктурных проектах.

Уличные РоЕ-коммутаторы для видеонаблюдения TFortis PSW +Box и +UPS-Box с блоком питания на 240 Вт уже доступны для заказа в «АРМО-Системы».