«МегаФон» покрыл сетью Собинский район Владимирской области

Оценить качество мобильной сети и скорость интернета смогут более 10 тыс. жителей Собинского района. Инженеры «МегаФона» запустили новые базовые станции и модернизировали существующие на территории двенадцати поселков и деревень. Теперь местные жители обеспечены мобильным интернетом на скорости до 85 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Для качественного обеспечения связью Собинского района инженеры оператора построили современные объекты связи в деревнях Курилово, Крутой Овраг и Погост и поселках Бабаево, Заречное, Осовец, Рождествено и Фетинино, а также в поселке городского типа Ставрово.

Базовые станции работают в нескольких диапазонах: среднечастотный отвечает за емкость сети и скорость передачи данных, а низкочастотный — за уверенное покрытие и передачу сигнала на всей территории сел.

Вместе с установкой новых базовых станций специалисты модернизировали и существующие объекты связи. Так, улучшения пришли в село Черкутино и деревни Толпухово и Хрястово. Обновленное оборудование работает в высокочастотном диапазоне, что обеспечивает стабильный сигнал, даже в труднодоступных локациях.

«В 2024 г. мы существенно расширили зону покрытия нашей сетью не только в Собинском районе, но и по всей области. Было построено и модернизировано более 250 объектов связи. Благодаря работам наших инженеров жители небольших населенных пунктов области получили возможность общаться, учиться, работать и заниматься любыми хобби в сети», — отметил Роман Матвиенко, директор «МегаФона» во Владимирской области.

Нововведения в Собинском районе ожидаемо привели к росту трафика. В январе 2025 г. пользователи в пределах действия телеком‑оборудования прокачали 120 ТБ данных в Сети, что эквивалентно проведению 11,5 тыс. стримов в формате 4K. Рекордсменами по потреблению мобильного трафика оказались жители поселка городского типа Ставрово, далее идут жители деревни Хрястово, а замыкают тройку абоненты деревни Толпухово.