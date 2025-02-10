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«ТрансТелеКом» участвует в модернизации поездов «Сапсан»

АО «Компания ТрансТелеКом» выступила технологическим партнером ОАО «РЖД» в рамках проекта по модернизации скоростных электропоездов «Сапсан», основанного на реализации стратегии импортозамещения инноваций и технологий. Об этом CNews сообщили представители «ТрансТелеКом».

Специалистами компании «ТрансТелеКом» были произведены работы по созданию интерактивных игровых зон в семейном вагоне (мультимедийные экраны, игровые приставки), оборудованию деловых пространств в вагоне бизнес-класса (купе-сьют), а также установке планшетов для заказа питания в вагоне-бистро.

Презентация первого поезда с полной модернизацией отечественными компонентами была приурочена к 15-летию начала регулярного движения поездов «Сапсан» между Москвой и Санкт-Петербургом – юбилейному году запуска высокоскоростного движения в России. Поезд регулярно курсирует по маршруту с 23 декабря 2024 г.

АО «Компания ТрансТелеКом» является непрерывным участником процесса обслуживания поездов «Сапсан» с 2021 г., выступая головной организацией по предоставлению доступа к сети «Интернет» и пассажирским сервисам (информационно-развлекательная система) на железнодорожном подвижном составе холдинга ОАО «РЖД», в том числе осуществляет техническое обслуживание поездной инфраструктуры и плановую модернизацию составов по запросу перевозчика – Дирекции скоростного сообщения - филиала ОАО «РЖД» (ДОСС).

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