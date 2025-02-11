К жителям Нягани впервые пришел гигабит от МТС

Цифровая экосистема МТС сообщает о строительстве сети гигабитного домашнего интернета в городе Нягани Ханты-Мансийского автономного округа. Более 9 тыс. семей в шести микрорайонах получили возможность подключить интернет и цифровое ТВ на скорости до 1 Гбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Доступ к высоким скоростям и домашним сервисам МТС получили местные жители 1, 2, 3, 4, 6 и 7 микрорайонов. Теперь горожане смогут с комфортом пользоваться стабильной связью с большего количества устройств, порталом Госуслуг, смотреть фильмы и ТВ-программы в видео в формате 4К и 8К, удаленно учиться и работать. Кроме того, няганцы могут подключать устройства умного дома, включая датчики контроля, систему видеонаблюдения, мониторинг микроклимата и другие цифровые устройства. Практичные пользователи смогут сократить расходы на связь при одновременном подключении телевидения, высокоскоростного домашнего интернета и мобильной связи МТС.

«Мы продолжаем расширять гигабитную сеть в Ханты-Мансийском автономном округе, обеспечивая жителей высокоскоростной связью там, где фиксируем высокий спрос на цифровые сервисы. Ранее мы обновили телеком-инфраструктуру в Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске, теперь строим сеть в активно развивающемся городе Нягани. При этом подключаем не только новостройки, но и старый жилой фонд, повышая цифровой комфорт наших клиентов. До конца года гигабитным интернетом планируем обеспечить еще около 6 тысяч семей Нягани», — сказал директор МТС в Ханты-Мансийском автономном округе Евгений Торгашин.

Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу можно на сайте МТС.