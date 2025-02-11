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Села Дагестана получили новые скорости мобильного интернета

Абоненты «МегаФона» теперь пользуются цифровыми сервисами на скорости до 70 Мбит/с. Инженеры провели модернизацию сети в Кизлярском, Карабудахкентском, Буйнакском и Дербентском районах. Это позволило увеличить скорость мобильного интернета на 10% в нескольких населенных пунктах. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Расширение телеком-инфраструктуры увеличило площадь распространения сигнала 4G. Работы затронули села Чиркей, Новокрестьяновское, Какамахи, а также один из древнейших городов РоссииДербент.

«Обновления стали заметны в гаджетах более 12 тыс. человек. Это сельские жители, которые за последние два года стали потреблять на 25% больше трафика. Теперь наши клиенты быстрее загружают даже "тяжелый" контент, запускают видеоконференции, получают госуслуги онлайн», — сказал директор «МегаФона» в Дагестане Магомед Насруллаев.

Также специалисты модернизировали телеком-оборудование на побережье Каспийского моря. Туристы бывают здесь круглый год. Сейчас они могут прямо на пляжах вести стримы, загружать фото и видео или скачивать контент. Скорость мобильного интернета позволяет загрузить один фильм за три минуты.

Как показывает big data «МегаФона», в Дагестане живут одни из самых активных абонентов на Северном Кавказе. Объем используемых данных за 2025 г. превышает на 16% показатели за аналогичный период 2024 г. В топе популярных сервисов — видеохостинги и музыкальные площадки.

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