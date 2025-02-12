«МегаФона» построил и модернизировал инфраструктуру в Приозерском районе Ленинградской области

Жители и туристы сразу 14 поселений Карельского перешейка могут выходить в интернет с мобильных устройств на высоких скоростях и звонить с помощью технологии VoLTE. Специалисты «МегаФона» построили и модернизировали инфраструктуру в Приозерском районе Ленинградской области.

Приозерский район находится в нескольких часах езды от Санкт-Петербурга. На его территории располагаются природные заказники и озера, а природа сочетает в себе горно-каменистые пейзажи и вековые сосновые леса с ладожскими шхерами и древними памятниками культуры. Неудивительно, что озерный край привлекает туристов со всей страны. Аналитики «МегаФона», на основе обезличенных данных, определили, что в 2024 г. Приозерский район посетили путешественники из 80 регионов страны.

Чтобы обеспечить гостей быстрым выходом в Сеть и стабильным сигналом, специалисты «МегаФона» построили и модернизировали оборудование в поселках Березово, Гречухино, Мельничьи Ручьи, Пески, Отрадное, Сосново, Моторное, Орехово, Мичуринское, деревнях Красноозерное и Ягодное, дачных поселках Озерный кот, Холодный ручей и Ларионово.

После проведенных работ по улучшению параметров сети на территории всех населённых пунктов появилось стабильное 4G-покрытие, а также выросли скорости мобильного интернета на 30%. В сети оператора пользователи могут комфортно смотреть фильмы в онлайн‑кинотеатрах, быстро отправлять тяжёлые файлы в мессенджерах, пользоваться банковскими приложениями и электронными государственными сервисами.

«Мы последовательно расширяем покрытие нашей сети в Ленинградской области. В преддверии первых весенних оттепелей и, как следствие, роста туристического потока по живописным местам Приозерского района мы подключили новое оборудование и модернизировали существующее в тех локациях, где расположено большое количество баз отдыха, отелей и кемпингов. Теперь путешественники будут оставаться на связи с родными и близкими и смогут делиться впечатлениями в сети без задержек», — сказал директор «МегаФона» в Санкт-Петербурге Максим Токаренко.

Модернизация инфраструктуры также обеспечила абонентам комфортное использование технологии VoLTE. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и сёрфить в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума. Технологией активно пользуются в Приозерском районе. Как показывает статистика «МегаФона», 75% всех звонков совершаются в сетях четвёртого поколения.