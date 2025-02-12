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«МТС Линк» запустила бизнес по продаже оборудования для ВКС

«МТС Линк» объявила о запуске нового направления бизнеса. Вендор планирует оснащать офисы заказчиков решениями для гибридных коммуникаций под ключ.

Команда «МТС Линк» готова реализовывать все этапы проектов по оснащению компаний технологиями для гибридных и онлайн-коммуникаций. Вендор берет на себя подбор и установку оборудования, обучение персонала его использованию, а также техническое обслуживание на весь срок пользования. Поддержка всех компонентов комплекса, включая оборудование, будет осуществляться по принципу единого окна — «МТС Линк» берет на себя полную ответственность за все виды сервиса. Техобслуживание включает в себя регулярные обновления программного обеспечения и замену оборудования на новое.

«МТС Линк» также предлагает потенциальным клиентам бесплатное двухнедельное тестирование оборудования с предустановленным программным обеспечением. В рамках этого формата компании получают установку и настройку оборудования, обучение, а также возможность опробовать систему в реальных рабочих сценариях.

В базовый комплект оборудования входят терминал (мини-ПК), touch-панель, микрофон (саундбар) и камера. Однако вендор готов предлагать решения для переговорных комнат, конференц-залов и университетских аудиторий любого размера. В частности, оснащать их видеостенами, проекционными экранами, LCD-мониторами и системами звукоусиления и инструментами для подключения внешних устройств. Все решения в рамках комплексных предложений протестированы на технологическую совместимость: заказчики могут быть уверены в стабильности работы всей системы. Если в процессе эксплуатации потребности бизнеса изменятся, вендор предоставит возможность скорректировать количество единиц оборудования и лицензий на программное обеспечение.

«Сегодня грань между онлайн- и офлайн-коммуникациями стирается: всё больше компаний работают в гибридном формате, когда часть команды находится в офисе, а часть подключается удаленно. Благодаря нашему новому направлению бизнеса такие организации смогут одномоментно получить в распоряжение все необходимые инструменты для эффективных и безопасных коммуникаций. При этом они будут полностью уверены в совместимости выбранных решений, а также разгрузят свою IT-команду, передав «МТС Линк» все заботы по установке и обслуживанию техники. Основой нашего предложения стало программное обеспечение «МТС Линк» и устройства Yealink. Но уже скоро мы предложим заказчикам комплексные решения, включающие в себя российское оборудование», — отметил исполнительный директор «МТС Линк» Павел Потехин.

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