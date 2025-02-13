«РТК-Сервис» поддерживает работоспособность Juniper на сети «Ростелекома»

«РТК-Сервис», ключевой партнер «Ростелекома» по обслуживанию телекоммуникационного оборудования Juniper, принял на себя обязательства по поддержке всего оборудования западного производителя, который прекратил доступ к своим ресурсам и поставки на территории России в 2022 г.

Партнерство «РТК-Сервис» с «Ростелекомом» включает расширенное постгарантийное обслуживание более 72 тыс. единиц разнопланового оборудования IP/MPLS Juniper, в том числе маршрутизаторов и коммутаторов, установленных на магистральных и региональных узлах по всей России, от Калининграда до Камчатки.

Работы по проекту проводились поэтапно на протяжении 3 лет. За это время «РТК-Сервис» обработал более 3,5 тыс. запросов на техподдержку Juniper от «Ростелекома», из них более 1,1 тыс. – на ремонт и замену неисправных компонентов. Исполнителю удалось достичь SLA в рамках проекта 99,9%, что сравнимо с уровнем сервиса от вендора, который оказывал поддержку ранее. Достичь таких результатов помогла экспертиза и наработанная методология инженеров техподдержки и схемотехников по ремонту оборудования центра компетенций по сетевым технологиям «РТК-Сервис». Сегодня компания оказывает полный цикл технической поддержки, благодаря чему в разы возрастает скорость реагирования на инциденты.

Расширенная постгарантийная поддержка означает, что «Ростелеком» получает не только классическую, но и так называемую сфокусированную поддержку – регулярный аудит, позволяющий оперативно выявлять скрытые угрозы, которые могут оказать негативное воздействие на аппаратное и программное обеспечение. Инженеры «РТК-Сервис» систематически проводят диагностику состояния оборудования и сигнализируют заказчику о возможных неисправностях для выполнения превентивных действий – ремонта или своевременной замены оборудования. Задачу импортозамещения инженеры «РТК-Сервис» тоже постоянно держат в фокусе, что позволяет рационально планировать этапы замен западного оборудования на сети оператора на российское, предварительно протестировав его в лаборатории сетевого тестирования.

«Постгарантийное обслуживание телекоммуникационного оборудования – это одно из ключевых направлений деятельности центра компетенций по сетевым технологиям «РТК-Сервис». Мы практикуем превентивный подход к выявлению и устранению рисков, и таким образом продлеваем жизненный цикл дефицитного оборудования, обеспечиваем нашим заказчикам бесперебойную работу телеком-инфраструктуры. В целом мы наблюдаем тенденцию, когда комплексное сервисное обслуживание сетевого оборудования под ключ становится все более популярным у «большой четверки» и региональных операторов», — сказал генеральный директор «РТК-Сервис» Андрей Кононенко.

«В последние годы ПАО «Ростелеком» существенно продвинулся в области импортозамещения, однако заменить все имеющееся на сетях оборудование пока не представляется возможным, это длительный и многоэтапный процесс. Для обслуживания импортного «железа» мы пошли нестандартным путем еще до ухода из России западных вендоров, а именно, начали переход с техподдержки производителя в сторону сервиса силами российских компаний. Качество такого обслуживания зачастую выше, например, в части скорости обработки заявок, а стоимость – существенно ниже. Партнерство с «РТК-Сервис» по проектам постгарантийного обслуживания дает нам уверенность в стабильном функционировании инфраструктуры и возможность дальнейшего оптимального развития и модернизации сетей в условиях растущего трафика», — сказал старший вице-президент по технической инфраструктуре «Ростелеком» Алексей Сапунов.

Помимо оборудования производства Juniper, «РТК-Сервис» обеспечивает постгарантийное обслуживание всего оборудования компании Huawei на сети оператора связи. В рамках проекта инженерам Центра компетенций по сетевым технологиям удалось повысить среднюю оценку по заявкам на техподдержку с 4,96 в 2023 г. до 4,99 в 2024 г.