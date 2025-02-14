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Для автомобилистов ускорили мобильный интернет на трассах на юге Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Цифровая экосистема МТС установила дополнительные базовые станции стандарта LTE в Красносельском, Колпинском, Ломоносовском, Петродворцовом районах и поселках под Гатчиной. Новая телеком-инфраструктура позволила расширить покрытие, емкость 4G и ускорить мобильный интернет на юге и юго-западе Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новые скорости охватывают юго-западное направления города и за его пределами. Специалисты МТС запустили базовые станции LTE в поселках Новоселье, Вырица, Саперный, на территории Сергиево и городах Колпино и Красное Село. Это позволило разгрузить телеком-инфраструктуру 4G, увеличить покрытие, емкость сети и ускорить передачу данных на треть.

Улучшения на сети смогли оценить сотни тысяч жителей многоквартирных домов указанных районов, автомобилисты, проезжающие по важным транспортным артериям на юге Петербурга и Ленобласти, – Волхонскому и Стрельнинскому шоссе. Первая дорога была построена еще в XIX веке для соединения императорских резиденций: Царского села и Петергофа, а сейчас активно используется в качестве правительственной трассы, ведущей в Константиновский дворец, и прилегает к Пулковскому шоссе, главной магистрали до аэропорта Пулково. Стрельнинское шоссе соединяет Гатчинский и Ломоносовский районы с Санкт-Петербургом. Скорости 4G выросли и рядом с природным заказником регионального значения Шунгеровский, и Харламовым сквером в Колпинском районе: автомобилисты смогут быстрее загружать навигационные сервисы, чтобы следить за маршрутом, а жители прилегающих домов и туристы — использовать привычные онлайн-платформы: мобильный банк, доставку, музыкальные стриминги, видеоплатформы для повседневной жизни и работы.

«Мы продолжаем расширять телеком-инфраструктуру в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, уделяя внимание как точкам притяжения туристов, так и другим населенным пунктам, чтобы обеспечить цифровой комфорт жителям и гостям Северо-Запада. Мы усилили сеть в пригородах на юго-западе, потому в них расположены и одни из главных региональных трасс, и развивающиеся жилые массивы, и лесопарки, и скверы. В городе и за его пределами растет спрос на цифровые сервисы, так, по нашим данным, в прошлом году практически каждый второй звонок в регионе был совершен через интернет с помощью VoLTE (Voice over LTE). Эта технология позволяет быстро дозваниваться до собеседника, получать кристальное звука, не прерывая текущую интернет-сессию», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

МТС применяет технологию агрегации (сложения) частот: смартфон одновременно подключается к нескольким каналам связи в разных частотных диапазонах, что увеличивает пропускную способность и скорость мобильного интернета.

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