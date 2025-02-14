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«МегаФон» установил телеком-инфраструктуру в малых населенных пунктах Бурятии

У жителей двух улусов впервые появилась сотовая связь «МегаФона». Оператор установил телеком-инфраструктуру в Ташире Селенгинского района и Додо-Ичётуй Джидинского района Бурятии. Новое оборудование поддерживает «цифровые» звонки (VoLTE) и обеспечивает высокую скорость передачи данных.

Около полутора тысяч человек, проживающих в поселениях, смогут звонить по видеосвязи, не боясь искажения картинки или звука, получать государственные услуги, скачивать и загружать «тяжелые» файлы, в удобное время оплачивать счета, пользоваться банковскими приложениями, цифровыми сервисами и стриминговыми платформами, совершать покупки и слушать музыку онлайн, смотреть фильмы в высоком разрешении, общаться в мессенджерах и соцсетях.

Согласно замерам, сделанным инженерами, максимальная скорость передачи данных в Ташире составляет 90 Мбит/с, в Додо-Ичётуй еще выше – 146 Мбит/с.

Быстрый мобильный интернет открыл для сельчан новые возможности для досуга, обучения, решения разных бытовых вопросов и даже поиска удаленной работы. В обоих улусах есть школы, детские сады, учреждения культуры. Благодаря наличию 4G-сигнала работникам этих учреждений стало проще готовиться к занятиям, организовывать различные мероприятия и активности для местных жителей, а подрастающему поколению — пользоваться образовательными платформами, электронным журналом или просто «сидеть в интернете».

Построенные базовые станции позволят сельчанам поддерживать связь с родными и близкими, а при необходимости связаться с экстренными службами. Они также могут получить дистанционную медицинскую консультацию узких специалистов, которых в поселениях нет.

Уверенное покрытие LTE-сети как внутри зданий, так и на улице обеспечивают низкие и средние частотные диапазоны. Кроме того, они имеют увеличенную емкость сети, которая позволяет одновременно находится онлайн большему количеству активных пользователей. Голосовые вызовы доступны как в стандарте 2G, так и по современной технологии VoLTE. Сервис обеспечивает кристально чистый звук и мгновенное соединение – абонент может без потери качества сигнала общаться по телефону и одновременно пользоваться интернетом.

«Когда на «цифровой карте» республики появляется новая локация с доступом к мобильному интернету, у людей, проживающих на ее территории, повышается уровень комфорта и уровень жизни в целом. Особенно, это касается сельской местности, где смартфон является зачастую единственным способом связи с внешним миром. Как например, в Ташире и Додо-Ичётуй, которые стоят обособленно в горной местности, вдалеке от автомобильных трасс. Чтобы жители этих и других населенных пунктов могли пользоваться мобильным интернетом и голосовыми звонками наравне с горожанами, мы продолжаем развивать LTE-сеть в самых удаленных и труднодоступных уголках Бурятии», – отметила директор «МегаФона» в Республике Бурятия Олеся Степанова.

Строительство телеком-оборудования стало возможным благодаря поддержке региональных властей и нашего участия в программе «Скидка на спектр», который направлен на обеспечение современной связью и мобильным доступом к интернету населенных пунктов с численностью от 500 до тысячи жителей.

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