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beeline cloud расширяет образовательные возможности в сфере облачных технологий

«Академия вАйти», образовательная платформа beeline cloud, продолжает динамично развиваться, предоставляя ИТ-специалистам доступ к современным курсам по облачным технологиям. За два года проект объединил тысячи участников и сформировав активное профессиональное сообщество. Об этом CNews сообщили представители ПАО «ВымпелКом».

С момента запуска «Академия вАйти» зарегистрировала 8,5 тыс. слушателей. В обучении участвуют 25 спикеров, среди которых сотрудники beeline cloud и ведущие эксперты отрасли. На сегодняшний день в рамках проекта доступно семь курсов, охватывающих ключевые направления облачных технологий, включая DevOps, безопасность, управление данными и виртуализацию. Учебные программы построены вокруг 14 ключевых облачных сервисов beeline cloud.

В 2024 г. Академия запустила четыре новых курса, которые привлекли более 3,7 тыс. студентов. Программы обучения включают доступ к практическим лабораториям, позволяя участникам отрабатывать полученные знания на реальных кейсах. Важной частью образовательного процесса остается поддержка слушателей: преподаватели отвечают на вопросы и помогают студентам на всех этапах прохождения курсов.

В ближайшие два года «Академия вАйти» сосредоточится на расширении образовательных возможностей. Планируется запуск новых курсов, которые позволят участникам глубже погружаться в работу с продуктами beeline cloud. Разрабатывается собственная программа сертификации, которая поможет специалистам подтвердить свою квалификацию и повысить конкурентоспособность на рынке. Кроме того, будет усилена работа по SEO-оптимизации сайта и масштабированы маркетинговые кампании для привлечения новой аудитории.

«Академия вАйти» остается одним из ключевых образовательных проектов beeline cloud, способствуя повышению облачной грамотности ИТ-специалистов и поддерживая их профессиональное развитие в стремительно меняющейся цифровой среде.

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