«Корпорация МСП» запустила горячую линию для предпринимателей районов Краснодарского края с режимом ЧС

«Корпорация МСП» открыла горячую линию для малого и среднего бизнеса, пострадавшего в результате разлива нефтепродуктов из танкеров в акватории Анапы и Темрюкского района Краснодарского края. Предприниматели могут получить юридические консультации и информацию о специальных мерах поддержки. Об этом CNews сообщили представители «Корпорации МСП».

На данный момент «Корпорация МСП» уже инициировала для местного бизнеса в сфере гостиниц и общепита упрощенный процесс реструктуризации кредитов, обеспеченных гарантиями и поручительствами корпорации, а также направила в банки-партнеры рекомендацию по реструктуризации иных кредитов.

«Накануне начала туристического сезона малый и средний бизнес Анапы и Темрюкского района оказался в сложной ситуации. «Корпорация МСП» готова оказать предпринимателям необходимую поддержку и открыла специальную горячую линию, где можно узнать обо всем, что касается получения помощи. Каждое обращение будет рассматриваться индивидуально в приоритетном порядке. Для оперативного решения вопросов мы работаем в связке с профильными министерствами и ведомствами и регионом, — сказал генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Исаевич. — Банки-партнеры уже получили от нас рекомендации по реструктуризации кредитов пострадавших от разлива нефтепродуктов предприятий в сфере гостиниц и общепита».

Правительственная комиссия для координации работ по ликвидации последствий ЧП в Керченском проливе под председательством вице-премьера Виталия Савельева поручила «Корпорации МСП» и Банку России открыть горячую линии для поддержки малого и среднего бизнеса Анапы и Темрюкского района.

В августе 2024 г. «Корпорация МСП» уже организовывала специальную горячую линию для малого и среднего бизнеса приграничных регионов с режимом контртеррористической операции. Более 80% обращений от предпринимателей касалось правовых вопросов и специальных мер поддержки для них. Также представителей бизнеса интересовали льготный лизинг, получение займов в государственных микрофинансовых организациях, помощь с заключенными контрактами по 223-ФЗ и 44-ФЗ.