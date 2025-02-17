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МТС добавила скорость LTE в Зеленом

МТС обновила сеть мобильной связи в микрорайоне Зеленый и соседних локациях Иркутска. В результате перевода частот 3G на более современный стандарт LTE скорость интернета у абонентов МТС в среднем выросла на четверть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС провели технические работы на территории всего микрорайона Зеленый, расположенного недалеко от выезда на Александровский тракт. Скорость мобильного интернета выросла в жилых домах и общежитиях, на территории воинской части, вблизи и внутри социальных объектов – школах, медучреждениях, супермаркетах, КПП, а также в общественных местах – на аллее с лестницей на центральной улице, остановках общественного транспорта.

Модернизация сети в этой локации Иркутска позволила также разогнать мобильный интернет для жителей микрорайонов Искра, Лесной и десятков садоводств, расположенных вдоль Александровского тракта, в частности СНТ «Пион», ДП «Зеленое» и др. Обновление мобильной сети поможет жителям и дачникам с большим комфортом использовать цифровые сервисы.

«Микрорайон Зеленый и соседние к нему жилые места стали еще одним территориальным кластером в Иркутске, который попал в нашу программу по обновлению сети в регионе. Наши технические специалисты разогнали скорость интернета за счет перевода частот 3G на более скоростной стандарт 4G на имеющейся инфраструктуре связи. Напомню, что недавно мы аналогичным образом уже модернизировали сеть в нескольких районах Иркутска, в том числе в Ленинском районе, в микрорайоне Юбилейный, в ЖК вначале Байкальского тракта и других», — сказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

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