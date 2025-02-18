«ТрансТелеКом» разработал автоматический голосовой помощник для администрации Новороссийска

Компания «ТрансТелеКом» разработала автоматический голосовой помощник (робот-оператор) и внедрила его в работу единого городского портала «Мой-Новороссийск.рф». Кроме того, робота интегрировали в систему цифрового сервиса «Виртуальная АТС», что позволило распределять входящие звонки граждан. Обновления позволили обслуживать не менее 50 абонентов в обычном режиме и более 100 абонентов – в экстренном. Об этом CNews сообщили представители

Робот может эффективно информировать жителей города об авариях и проводимых ресурсоснабжающими и смежно сетевыми организациями коммунальных работах, оповещать о результатах выполненных по сообщениям граждан работ и позволяет эффективно использовать портал «Мой-Новороссийск.рф». Также робот-оператор записывает звонок переговоров, сохраняет файл звонка и переводит в текстовый вид. Предоставляется возможность хранения аудиозаписи не менее трёх месяцев, имеются функции аналитики и многое другое.

«Совместная работа цифровых сервисов «ТрансТелеКом» и Администрации муниципального округа города Новороссийска продемонстрировала высокую эффективность и большой потенциал для дальнейшего масштабирования интеграционных и цифровых решений компании. Надеемся на дальнейшее успешное сотрудничество в развитии цифровой инфраструктуры Новороссийска», – сказал Виталий Соловьев, директор макрорегиона Кавказ.

«Внедрение автоматического голосового помощника значительно сократило очередь ожидания на линии и помогает эффективно обрабатывать обращения граждан Новороссийска. Рассчитываем в будущем году на плодотворную совместную работу по развитию цифровых сервисов», – сказали в администрации МО города Новороссийска.